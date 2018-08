Il peccato originale di Asia Argento

huffingtonpost

(Di giovedì 23 agosto 2018) Il caso diche, da una delle principali accusatrici del produttore americano Harvey Weinstein, in quanto vittima di molestie, si è trasformata in poco tempo, per l'opinione pubblica, in molestatrice a sua volta di un giovinetto sbandato, si presta a molte considerazioni moralistiche e anche a strumentalizzazioni più o meno politiche. In queste ore non sono mancate né le une e né le altre.Manca però una riflessione seria su ciò che accomuna veramente i due momenti della vicenda, con buona pace delle più intransigenti sostenitrici del movimento "Me Too" che, se potessero, manderebbero all'ergastolo il già potente produttore hollywoodiano: e cioè il fatto di essere il prodotto di una logica perversa quale è quella dei media e della comunicazione (ormai globale).Ovviamente, i media, e le loro modalità ...