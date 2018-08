Il nuovo piano di Trump per l' ambiente ucciderà centinaia di persone in più all' anno

Renzo Piano : «Non esiste la fatalità. La mia Genova bastonata deve reagire subito con un nuovo ponte e cantieri» : «I ponti crollano solo per bombardamento in guerra o per un attentato. Per ripartire dobbiamo ristabilire il valore della precisione scientifica, la pretesa della scienza di andare a fondo delle cose senza seguire il terreno dell’opinione e realizzando opere infrastutturali strategiche che salvino il porto e la citttà riconquistando il rapporto con l’acqua» ...

Ponte Morandi - Autostrade conferma primo piano per Genova da circa 500 milioni. Risposte al ministero? “nuovo cda entro i termini” : Autostrade per l’Italia manda avanti il piano di emergenza per Genova annunciato sabato dai vertici della concessionaria e subito contestato dall’esecutivo. Lo fa sapere una nota del cda della società controllata dalla famiglia Benetton in cui si legge che “in attesa degli esiti degli accertamenti in corso”, il consiglio ha condiviso “la prima lista di iniziative (per una stima preliminare di 500 milioni di euro ...

Trevi - pubblicato il nuovo piano Regolatore : Trevi " Il Comune di Trevi ha pubblicato il nuovo Piano Regolatore Generale. Gli interessati hanno tempo fino al 6 settembre per prenderne visione. Gli atti adottati ai sensi di legge, con ...

Migranti - il nuovo piano di Berlino Merkel vuole escludere l'Italia : Accordo tra Germania e Spagna sull'accoglienza dei Migranti. Ora la Merkel vuole l'intesa anche con Francia e Portogallo. Per ora la cancelliera esclude l'Italia dal processo decisionale Segui su affaritaliani.it

Privacy - sotto esami gli operatori : ecco il nuovo piano d’ispezione : Il Garante della Privacy, durante queste ore, ha approvato un nuovo piano d’ispezione destinato a rivoluzionare il modo con cui le aziende e […] L'articolo Privacy, sotto esami gli operatori: ecco il nuovo piano d’ispezione proviene da TuttoAndroid.

Unicredit - Mustier : nuovo piano prima della fine del 2019 : Teleborsa, - "Siamo solo a metà maratona, non pensiamo di farne un'altra ma di finire prima questa. Annunceremo il nuovo piano prima della fine del 2019". Lo ha detto l' Amministratore Delegato di ...

Unicredit - Mustier : nuovo piano prima della fine del 2019 : "Siamo solo a metà maratona, non pensiamo di farne un'altra ma di finire prima questa. Annunceremo il nuovo piano prima della fine del 2019". Lo ha detto l' Amministratore Delegato di Unicredit, Jean ...

ILVA - DI MAIO : “ARCELOR MITTAL? OFFERTA INSODDISFACENTE”/ Ultime notizie : “nuovo incontro se migliorano piano” : ILVA, Di MAIO verso annullamento della gara: “ARCELOR Mittal non ha migliorato OFFERTA”. Le Ultime notizie: sindacati delusi, chiedono passi avanti al ministro dello Sviluppo economico(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 18:54:00 GMT)

Firenze - il piano del nuovo prefetto : "Sicurezza e rispetto delle regole" : Firenze, 24 luglio 2018 - Un primo incontro con i giornalisti per presentarsi alla città. Il nuovo prefetto di Firenze Laura Lega parla di come interpreterà il suo ruolo. «Il mio impegno sarà modulato ...

Lettera di Bce a Carige : "Entro novembre un nuovo piano - valutate l'aggregazione aziendale" : Sulla guerra intestina che da mesi ormai sta lacerando Carige, con le dimissioni a raffica e la volontà dell'azionista di riferimento Vittorio Malacalza di valutare la possibile denuncia dell'ad Paolo ...

Vittoria - approvato il nuovo piano di dimensionamento scolastico : E' stato approvato a Vittoria, nel corso dell'ultima giunta comunale, il nuovo piano di dimensionamento scolastico. A darne notizia il sindaco Giovanni Moscato e l'assessore alla Pubblica Istruzione ...

Cina - approvato il nuovo piano triennale anti-smog. E lo stop ai rifiuti inguaia il Giappone - invaso dalla plastica : Pechino è impegnata in una guerra di posizione, che si preannuncia lunghissima. E che il governo cinese non può permettersi di perdere, nonostante i danni collaterali. Il nemico è lo stesso di cinque anni fa: lo smog. Il governo cinese ha approvato un nuovo piano triennale (2018-2020) per la riduzione dell’inquinamento, soprattutto atmosferico, consolidando così un percorso avviato con la presidenza di Xi Jinping a fine 2012, per migliorare la ...

Huawei ha pubblicato il nuovo piano di rilascio degli aggiornamenti alla GPU Turbo : Huawei ha annunciato il piano di rilascio degli aggiornamenti alla GPU Turbo per i suoi smartphone. Il produttore cinese, infatti, non si è limitato a rendere pubblica semplicemente la lista coi nomi dei device che riceveranno l'update con la sua nuova feature, ma ha anche rivelato quando approssimativamente gli stessi verranno aggiornati. L'articolo Huawei ha pubblicato il nuovo piano di rilascio degli aggiornamenti alla GPU Turbo proviene da ...

Ecco il nuovo piano di Salvini : "Più rimpatri e meno partenze" : Matteo Salvini risponde all'editoriale di Antonio Polito che sul Corriere aveva puntato il dito contro il titolare del Viminale mettendo in discussione il suo piano per la gestione dell'emergenza ...