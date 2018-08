Il nuovo gameplay trailer di Call of Cthulhu ci immerge nell' inquietante villa Hawkins

Gamescom 2018 : il gameplay di Diablo III : Eternal Collection per Switch si mostra in un nuovo video : La scorsa settimana abbiamo ricevuto l'eccitante notizia che Diablo III: Eternal Collection arriverà su Nintendo Switch, diventando così il primo gioco Blizzard ad approdare sull'ibrida. Ora, Nintendo of Europe e Blizzard, hanno svelato un sacco di nuovo gameplay in un video registrato durante la Gamescom 2018.Il video, che come segnala Dualshockers dura all'incirca 20 minuti, ci fornisce uno sguardo più esteso a Diablo III: Eternal Collection ...

Gamescom 2018 : Daemon X Machina riceve un nuovo teaser di gameplay : Annunciato per la prima volta all'E3 2018, Daemon X Machina ha conquistato da subito gli amanti del genere mecha che non hanno dovuto attendere molto per rivedere in azione il titolo, dato che Nintendo ha da poco pubblicato un nuovo teaser del gioco che include sequenze del tutto inedite.Il teaser, riportato da Nintendo Life, non solo mostra una buona dose di gameplay del titolo di Kenichiro Tsukuda, ma permette di dare uno sguardo ai ...

Gamescom 2018 : Forza Horizon 4 sfreccia nel nuovo video gameplay : Microsoft e Playground Games hanno rilasciato un nuovo video gameplay dedicato a Forza Horizon 4 in occasione della Gamescom 2018.Inoltre, Microsoft ha condiviso più informazioni sulla modalità "Team Adventure" che sarà presente nel gioco.Come segnala Gematsu, si tratta di una modalità multiplayer competitiva che consente ai giocatori di unirsi e affrontare insieme le varie attività proposte.

Gamescom 2018 : il nuovo video gameplay di One Piece World Seeker mostra il combattimento e una boss battle : One Piece World Seeker porterà lo stile di gameplay open-World alla famosa serie e oggi possiamo dare uno sguardo al titolo in azione in versione PS4, grazie al video riportato da Dualshockers.Nella demo mostrata, in realtà non è stata fornita un'occhiata approfondita all'open World come ci si aspettava. D'altra parte, possiamo assistere a fasi di combattimento e persino a una battaglia contro Sakazuki, A.K.A. Akainu.Qui sotto potete vedere il ...

Gamescom 2018 : Darksiders 3 protagonista dell'evento con un nuovo trailer - un video gameplay e alcune immagini : La Gamescom 2018 ha ufficialmente preso il via con la cerimonia di apertura e sono già parecchie le novità provenienti dall'importante manifestazione.Tra gli assoluti protagonisti si segnala Darksiders 3 che, come riporta Gematsu, è tornato a mostrarsi con moltissimo materiale.Nello specifico, possiamo ammirare un nuovo trailer, un video di gameplay e alcune immagini.

Un nuovo imperdibile video gameplay ci immerge nel mondo di Life is Strange 2 : Dopo il primo full trailer pubblicato nella giornata di ieri eccoci alle prese con il primissimo video gameplay di Life is Strange 2, secondo capitolo dell'avventura narrativa che ha attirato l'attenzione di critica e pubblico e che ha dimostrato tutto il talento dei francesi di Dontnod Entertainment (Remember Me, Vampyr).Ecco il breve comunicato che accompagna questo imperdibile video gameplay:L'universo di Life is Strange si espande con ...

Generation Zero : disponibile un nuovo gameplay dello sparatutto dagli sviluppatori di Just Cause : Generation Zero è uno sparatutto fantascientifico ambientato negli anni 80', e come riporta VG247 possiamo vedere il gioco nel suo primo gameplay trailer.Il gioco è stato presentato per la prima volta prima dell'E3 di giugno, ma le immagini che possiamo vedere oggi sono decisamente più interessanti.Il setting del gioco è la campagna svedese, mentre il tono del titolo si differenzia bene dalla serie Just Cause. Generation Zero è un gioco ...

Il nuovo trailer di gameplay di Divinity : Original Sin 2 è dedicato alle novità della Definitive Edition : A circa due settimane dall'uscita della Definitive Edition di Divinity: Original Sin 2, Bandai Namco ha pubblicato oggi un lungo trailer di gameplay che illustra gli elementi portanti dell'RPG sviluppato da Larian Studios, ma offre anche uno sguardo alle novità di questa edizione.Il trailer di oggi mostra le dettagliate meccaniche dell'editor del personaggio, attraverso il quale potremo inoltre scegliere tra 6 trame Originali uniche, e le fasi ...

Un nuovo video gameplay di Spyro : Reignited Trilogy ci mostra il livello "Hurricos" di Spyro 2 : Spyro: Reignited Trilogy, come saprete, porterà gli originali Spyro The Dragon, Spyro 2 Ripto's Rage! e Spyro Year of the Dragon su PS4 e Xbox One, in modo simile a quanto accaduto con Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy lo scorso anno, che ha portato su current gen i giochi Crash originali dell'era PS1. Oggi, grazie a un nuovo video gameplay riportato da Gamingbolt, possiamo tornare a vedere in azione Spyro: Reignited Trilogy.Nello specifico, il ...

Disponibile un nuovo video gameplay per Strange Brigade : Strange Brigade si mette in mostra in rete con un nuovo video gameplay pubblicato da Rebellion e come possiamo vedere abbiamo l'occasione di dare un'occhiata al gioco tra sezioni d'azione, cutscene e altro ancora per una durata di sei minuti.Il gioco offre livelli nuovi di zecca e le modalità annunciate recentemente Score Attack e Horde. Nel trailer abbiamo inoltre tutte le informazioni per i neofiti, dalle informazioni sui poteri soprannaturali ...

F1 2018 : nuovo gameplay Trailer da Codemasters : Codemasters ha pubblicato il secondo Trailer di Gameplay ufficiale di F1 2018, il videogioco ufficiale della FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP 2018. Mostrando un footage in-game ed il Nuovo tema musicale ufficiale di F1, creato dal compositore Brian Tyler. F1 2018 corre in un Nuovo Gameplay Trailer Stu Campbell, l’Art Director di F1 2018, commentando la ricreazione del gioco dal mondo reale, ha dichiarato: F1 ha subito un ...

Shadow of the Tomb Raider : un nuovo video gameplay ci mostra le sezioni stealth : Quest'oggi Square-Enix e Eidos Montreal hanno lanciato un nuovo video gameplay di Shadow of the Tomb Raider, nel quale possiamo avere un assaggio delle parti stealth del gioco, così da vedere come si muoverà Lara nelle sezioni furtive della sua avventura.Come riporta Dualshockers ne filmato, riportato di seguito, possiamo vedere le meccaniche stealth: possiamo notare come Lara potrà cogliere di sorpresa i suoi nemici sfruttando un cespuglio o ...

V-Rally 4 : nuovo gameplay e data di release ufficiale! : Bigben e Kylotonn Racing Games sono orgogliose di presentare il Nuovo video di Gameplay per la modalità Hillclimb. V-Rally 4 sfreccia in un Nuovo Gameplay Trailer In Hillclimb, lotterai per raggiungere il vertice in Cina, Romania, e perfino negli Stati Uniti. Le tue skill di guida verranno testate fino al limite in tracciati vertiginosi, alla guida di potentissime auto sportive. Una volta raggiunta la cima, ...