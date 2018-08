Il mondo del calcio pinerolese piange la prematura scomparsa di Antonio Gambino | ex

F1 – A Spa come nel resto del mondo - Hamilton non cambia tattica : “la mia mentalità è sempre la stessa” : Lewis Hamilton si appresta a scendere in pista sul circuito di Spa-Francorchamps: le sue sensazioni in vista del Gp del Belgio in programma domenica 26 agosto È tutto pronto per il tredicesimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno. Il Gp del Belgio si prepara a scendere in pista ed i suoi protagonisti sono chiamati a sottoporsi alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa del giovedì. Tra questi ha risposto ...

Mountain bike - Coppa del mondo 2018 : a La Bresse l’ultima tappa stagionale. Gerhard Kerschbaumer vuole chiudere in bellezza : Questo fine settimana a La Bresse (Francia) si svolgerà la settima ed ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Mountain bike. Una gara che deciderà quindi le classifica generali e sarà anche l’ultimo test prima dei Mondiali, che si svolgeranno a Lenzerheide dal 5 al 9 settembre. Andiamo quindi a scoprire cosa ci attende in questa ultima tappa. Partiamo dal maschile dove lo svizzero Nino Schurter ha già vinto matematicamente la sesta ...

Tiro con l’arco - Europei 2018 : i convocati dell’Italia - ci sono gli azzurri Campioni del mondo : L’Italia si prepara agli Europei 2018 di Tiro con l’arco che si disputeranno a Legnica (Polonia) dal 26 agosto al 1° settembre. La rassegna continentale assegnerà i titoli individuali, a squadre e nel mixed team e verranno messi in palio i pass per gli European Games 2019. La nostra Nazionale, che prima della rassegna continentale svolgerà un raduno al Centro Tecnico Federale di Cantalupa, potrà contare sulle sue stelle: il terzetto ...

Ricercatori Italiani Scoprono In Egitto Il Formaggio Più Antico Del mondo : Ha 3000 Anni : Si tratta dunque di un Formaggio, o meglio il Formaggio più Antico del Mondo. immagine: Università di Catania e dell'Università del Cairo Sebbene non si possa scendere troppo nei dettagli, gli ...

US Open 2018 - Rafael Nadal torna da numero uno del mondo : riuscirà in una nuova magia? : Era il 2008 quando Rafael Nadal si presentò per la prima volta da numero uno del mondo ai nastri di partenza di un torneo del Grande Slam. L’occasione giunse proprio agli US Open, dove però non arrivò fino alla finale, venendo battuto da Andy Murray in una semifinale spezzata su due giorni e due campi. Dieci anni dopo, la situazione torna a essere la stessa: lo spagnolo è al numero uno del ranking ATP, forte di più di 10000 punti in ...

Moby Cult - venerdì a Rimini il maestro dell'avventura Marco Buticchi ospite a Castelsismondo : Laureato in Economia e Commercio all'Università di Bologna nel 1982 ha lavorato per vari anni come trader petrolifero in una multinazionale, lavoro che lo ha portato a viaggiare spesso in Medio ...

Nella Dora di Hone il Campionato del mondo di pesca in torrente : Oltre 100 pescatori provenienti da Italia, Francia, Croazia e Bulgaria parteciperanno, in Valle d'Aosta, sabato 1 e domenica 2 settembre alla 26esima edizione del Campionato del mondo di pesca in torrente con esche naturali 'Hône Trout Fishing'. La gara si svolgerà lungo il torrente Ayasse nel tratto che scorre nel territorio di Hône. L'evento è organizzato dal Comitato ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria - guida alpina : “Caos assoluto nel mondo delle attività outdoor” : In merito alla recente Tragedia verificatasi in Calabria, nelle Gole del Raganello, Cesare Cesa Bianchi, presidente del Collegio nazionale delle guide alpine italiane, ha dichiarato: “Nel mondo delle attivita’ outdoor vige da tempo il caos piu’ assoluto, da 10 anni chiediamo ai governi di mettere mano per un riordino delle professioni del settore, e’ ora di fare qualcosa“. “Nessuna guida alpina faceva parte ...

Europei - Caironi e Tapia d'oro Medaglie e record del mondo : Due Medaglie d'oro per le punte bergamasche della nazionale italiana paralimpica agli Europei di Atletica di Berlino. Oro per Martina Caironi nel salto in lungo. Oro per Oney Tapia nel lancio del ...

Day 2 Europei di Atletica di Berlino : salgono a 8 le medaglie per gli azzurri. Tapia anche record del mondo : Grande giornata di gare allo Stadio Friedrich Ludwig Jahnsportpark di Berlino, per i colori azzurri. Nel pomeriggio arrivano a suon di tromba due ori e un record del mondo, un argento e tre bronzi. ...

La maglia del Milan nelle 10 più belle del mondo di Marca : In un sondaggio votatissimo, il quotidiano Marca ha chiesto a tutti i propri elettori di scegliere le maglie più belle del mondo. Premiata la splendida divisa verde del Palmeiras, scelta come la migliore in assoluta per la stagione 18-19. Sul podio anche i kit casalinghi di Real Madrid e successivamente Barcellona. C'è ...

La poliziotta allatta a lavoro : di chi è il figlio. La foto fa il giro del mondo. Milioni di condivisioni sui social : Che gusto che c’è nel riportare notizie belle così: è una gioia per il cuore. Ha fatto il giro del mondo, la fotografia della poliziotta argentina Celeste Ayala che allatta un bambino malnutrito di una donna appena arrestata. Celeste Ayala era in servizio e stava effettuando il suo turno di notte all’ospedale Sor Marìa Ludovica di Buenos Aires, quando sei bambini sono stati portati tra le corsie degli assistenti sociali. Tra loro ...

Il mondo delle fake news : chi le crea - a cosa servono - quanto incidono sulle elezioni : La produzione di disinformazione coinvolge decine di governi e attori oscuri che usano metodi sofisticati per mascherare le loro identità, le loro posizioni. Un rapporto dell'Oxford Internet Institute ha trovato campagne organizzate di disinformazione che si svolgono sui social media in 48 paesi, ben 20 in più rispetto ai 28 del 2017...

Mountain Bike – Coppa del mondo : la Bianchi Countervail al completo per il finale a La Bresse : Tempier, Fontana, Colledani e Teocchi prenderanno parte al settimo e ultimo round di Coppa del Mondo di Mountain Bike a La Bresse (Francia) nel weekend dal 24 al 26 Agosto Ultima prova di Coppa del Mondo per il Team Bianchi Countervail, che si schiererà a pieno organico a La Bresse (Francia) nel weekend fra venerdì 24 e domenica 26 agosto. Il round transalpino di Coppa del Mondo rappresenta un’occasione di rivalsa dopo un paio di uscite ...