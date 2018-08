Il mistero del documento ignorato : Dalla prima relazione della commissione d’inchiesta spunta un dossier dell’autunno del 2017 sui rischi imminenti

Il mistero delle 101 Fondazioni Solo in 6 rivelano i finanziatori : In Italia le Fondazioni legate ai partiti politici sono molte, forse troppe: uno studio di Openopolis ne ha contate 101. Di queste Solo 6 rendono noti gli elenchi dei loro finanziatori e poche lo fanno con nome e cognomi o ragioni sociali esplicite Segui su affaritaliani.it

Viaggio nel mistero delle valigie : Capita più spesso di quanto si creda che qualcuno afferri il nostro trolley e se ne vada indisturbato, perché i controlli all'uscita avvengono solo in pochi scali nel mondo. Quel bagaglio, rubato, ...

Michael Caine ha finalmente svelato il mistero del finale di "Inception" : Correva l'anno 2010, quando il regista Christopher Nolan regalò al pubblico Inception, film complesso il cui finale aperto ha lasciato nel dubbio gli spettatori di tutto il mondo. Oggi a fare chiarezza sulle immagini di chiusura giunge uno dei protagonisti: l'attore Michael Caine.Nella pellicola, vediamo un ladro (interpretato da Leonardo DiCaprio) che, grazie a una particolare tecnologia, può entrare nei sogni degli individui e ...

Scuola - assunzioni docenti 2018/9 : il mistero delle cattedre sparite in Sicilia : Il mistero delle cattedre sparite nel nulla. Così il quotidiano ‘Repubblica‘ definisce la beffa che stanno subendo, in Sicilia, centinaia di vincitori del concorso 2016 che sono ancora in attesa del loro ruolo. Sì, perché il Ministero dell’Istruzione mise a disposizione 1096 posti per la Scuola primaria in Sicilia: dei 6354 partecipanti alla selezione, solamente 708 riuscirono a […] L'articolo Scuola, assunzioni docenti ...

Roberto Battiston. Tra le stelle - alla ricerca del mistero di Dio : Con dibattiti, su religioni, politica, educazione, scienza, salute, economia, arte...,, mostre, spettacoli e sport è uno dei più vivaci appuntamenti culturali nel mondo ecclesiale italiano. Il ...

ANNA TATANGELO/ Le canzoni più famose della sua carriera e il mistero dell’anello… (Battiti Live 2018) : ANNA TATANGELO, l'artista è tornata al successo con "Chiedere scusa" dopo un lungo periodo di silenzio in cui si era dedicata ad altro. Cosa canterà questa sera? (Battiti Live 2018)(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 22:34:00 GMT)

Aosta - trovato il cadavere di una escursionista di 29 anni : mistero sulle cause del decesso : È una ragazza di 29 anni, di nazionalità cinese e residente in Gran Bretagna, la vittima di un incidente in montagna avvenuto nei giorni scorsi in val Ferret (Courmayeur), nel massiccio del Monte Bianco. La giovane donna era stata trovata da un escursionista di passaggio: restano ignote le cause del decesso.Continua a leggere

Il mistero del maxi-appalto per rinforzare i tiranti e i lavori (urgenti) rinviati a dopo l’estate | : La società aveva previsto il rinforzo dei tiranti ma si aspettava la fine della stagione estiva Ispezioni e certificazioni sono eseguite da personale proprio o da esterni pagati dal gruppo

Spazio - Rimini : alla scoperta di esopianeti - terre inesplorate - antico mistero della vita : Camplus – primo provider di housing per studenti universitari in Italia – e Associazione Euresis – Associazione no profit che si occupa della promozione e lo sviluppo della Cultura e del Lavoro Scientifico – organizzano al prossimo Meeting di Rimini la mostra “EXOPLANETS – Nuove terre inesplorate, l’antico mistero della vita”, dedicata al nuovo “fenomeno” dei “pianeti extrasolari” o “exoplanets” che non ruotano attorno al sole, ma ...

Nina Moric - Luigi Favoloso e il mistero della love story : cena di compleanno con bacio : E? ormai un giallo quello della love story fra Nina Moric e Luigi Favoloso. Dopo la partecipazione di Favoloso al GfVip i due si sono lasciati e poi ripresi diverse volte e ultimamente sono...

Dove è finita Manuela Bailo? Il mistero dell'auto e gli ultimi "strani" messaggi : Non sarebbe mai andata a Garda come scritto nei messaggi, la sua auto inquadrata dalle telecamere a Brescia. Tante le...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 agosto : Renzi d’Arabia : il mistero buffo dei Rolex scomparsi per 1 anno : I Rolex d’Arabia sono spariti da Palazzo Chigi per un anno Nel 2015 la rissa tra gli uomini della scorta di Renzi per contendersi gli omaggi ricevuti a Ryad. Li hanno riconsegnati solo dopo le dimissioni da premier a fine 2016 di Thomas Mackinson e Carlo Tecce In fondo a sinistra di Marco Travaglio Chi riesce a seguire le cronache sulle mosse di quel che resta del centrosinistra, e a rimanere sveglio, non può non domandarsi: ma questi ...