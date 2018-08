Il ministro dell' illegalità gioca al ricatto | ma dovrà mollare quegli ostaggi

Carlo Calenda : "Alla fine Di Maio firmerà con Mittal". L'ex ministro dello Sviluppo economico risponde alle accuse di Di Maio su Ilva : "Di Maio ha messo su un circo, non un'azione di governo. Alla fine di questa sceneggiata si siederà al tavolo per firmare l'accordo con Mittal". Carlo Calenda, ex ministro dello Sviluppo economico, è l'imputato numero uno del "delitto perfetto" contro l'Ilva di Taranto evocato da Luigi Di Maio. accuse pesanti, quelle del nuovo titolare del Mise, che partono dalle criticità che sarebbero state evidenziate dall'Avvocatura ...

Matteo Salvini sul caso della nave Diciotti : "Non temo un intervento del Colle". Il ministro dell'Interno rilancia : "Pronto a farmi interrogare dal pm" : "È agosto, sui giornali si leggono tante cose, non sanno come riempire le pagine. Non temo assolutamente nulla". Così Matteo Salvini, ai microfoni di Rtl 102.5, smentisce le ricostruzioni di stampa sui presunti timori del leader della Lega per un intervento del Colle in relazione al caso della nave Diciotti. Il ministro rivendica la sintonia con il premier Giuseppe Conte: "Lavoro benissimo con il premier Conte, c'è una ...

Diciotti - Salvini a Fico : 'Pensi a fare il presidente della Camera. Il ministro sono io' : 'Tu fai il presidente dalla Camera e io faccio il ministro, con un programma e un contratto di governo ben preciso'. Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini , in una diretta Facebook , ...

Nave Diciotti - Salvini : “Vogliono processarmi? Facciano pure”. Poi attacca Fico : “Il ministro dell’Interno sono io” : “Ho promesso di difendere confini e sicurezza degli Italiani, questo faccio da due mesi e questo continuerò a fare. 700.000 sbarcati coi governi di sinistra mi sembrano abbastanza!”. Queste le parole con cui il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha presentato una lunga diretta facebook durante la quale è intervenuto sulla questione dei migranti bloccati sulla Nave Diciotti, bloccata al porto di Catania con 177 migranti a ...

“Uccidere Rushdie è ancora valido” - dice il ministro dell’Iran ospite al Salone del libro di Torino : Roma. A maggio Massimo Bray, già ministro della Cultura del governo Letta e da due anni presidente del Salone del libro di Torino, era volato a Teheran per incontrare il ministro iraniano della Cultura e guida islamica, Abbas Salehi, nell’ambito della Fiera del libro della Repubblica islamica. La sc

Caso Asia Argento - l’intervento a sorpresa di Matteo Salvini. Le parole del ministro dell’Interno : Nel bel mezzo dello scandalo che ha colpito Asia Argento nelle ultime ore, non poteva fare a meno di inserirsi Matteo Salvini con uno dei suoi commenti. La frase non è ironica, perché oltre alla presenza a dir poco compulsiva del ministro degli interni italiano sui social network, c’è anche da dire che il leader della Lega è stato più volte, negli ultimi mesi, oggetto di attacchi e opinioni contrarie piuttosto pesanti da parte ...

Crollo ponte Genova - l’ex ministro Delrio : “Mai informato dei rischi. Il nostro governo aumentò le manutenzioni dell’80%” : Parlando del Crollo del ponte Morandi a Genova, l'ex ministro dei Trasporti Graziano Delrio respinge le accuse mosse dal governo e in particolare dal Movimento 5 Stelle e spiega: "Non ho mai ricevuto gli esiti dei lavori tecnici della Commissione. In questi giorni le bugie disonorano i morti e chi mi ha diffamato riceverà querele".Continua a leggere

Xi Jinping incontra il primo ministro della Malesia Mahathir Mohamad : ... guidare lo sviluppo in direzione del miglioramento delle relazioni bilaterali e promuovere il rilancio dell'Asia e il progresso e la prosperità del mondo. Xi Jinping ha sottolineato che le due parti ...

Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli rilancia la nazionalizzazione delle autostrade : "I ricavi dei pedaggi per servizi migliori" : La nazionalizzazione delle autostrade "sarebbe conveniente" perché ricavi e margini "tornerebbero in capo dallo Stato attraverso i pedaggi, da utilizzare non per elargire dividendi agli azionisti, ma per rafforzare qualità dei servizi e sicurezza delle nostre strade". Dalle colonne del Corriere della Sera è il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, a rilanciare l'idea del governo di nazionalizzare ...

Scritte contro Salvini nella sede della Lega di Bergamo. Il ministro : "Non riusciranno a intimidirci" : Una serie di Scritte contro la Lega e contro Matteo Salvini sono apparse sulla vetrata della sede del partito di Bergamo. "Salvini uomo senza cuore", "La vita non è in vendita", "Rispetto per Genova": queste alcune delle frasi impresse con la vernice rossa.Matteo Salvini ha postato su Twitter una foto in cui si vedono alcune delle Scritte: "Prima le bombe nella sede di Treviso, ora queste Scritte vigliacche sulla sede della Lega di ...

Positano l'Europa dei politici a mare. ministro della Russia di Putin e alla Tagliata politico di Macron dalla Francia : ... al momento, ma nella perla della Costiera amalfitana in questi giorni ci sono, oltre ai VIP e attori più importanti del pianeta, anche dei grossi nomi della politica. A mare ci sarebbe un grosso ...

Brasile : ministro della Giustizia - raccomandazione dell'Onu non ha rilevanza ed è indebita interferenza : Jardim ha criticato la "manipolazione politica" dell'organizzazione internazionale. "È veramente deplorevole che l'Onu si pieghi a questa manifestazione settaria", ha dichiarato Jardim. Ieri la ...

Catania : richiesta formale al ministro dello Sport per bloccare la Serie B : Il Calcio Catania ha presentato richiesta formale al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e Ministro per lo Sport, Giancarlo Giorgetti, per ordinare al Commissaro straordinario della FIGC Roberto Fabbricini di annullare o revocare con effetto immediato la delibera del 13 agosto scorso con cui è stato varato ...

Terremoto Molise - comunicato ufficiale del ministro dell’Istruzione - Marco Bussetti : Il Ministero dell’Istruzione, in seguito alle varie scosse di Terremoto che stanno interessando in maniera preoccupante la regione del Molise, ha immediatamente attivato il monitoraggio delle scuole, in considerazione dell’approssimarsi dell’inizio del nuovo anno scolastico. Ricorderete, purtroppo, come nel 2002, il Terremoto di San Giuliano di Puglia, verificatosi alla fine del mese di ottobre, causò la morte di 27 ...