Bolzano - l'evaso per vendetta cerca il killer della figlioletta uccisa "per una giornata no" : evaso dal carcere di Bolzano approfittando di un permesso premio di cinque giorni. Così anziché rientrare in cella, ha fatto perdere le sue tracce. Ma dietro la fuga di un ceceno dall'istituto ...

Strage nella redazione della Capital Gazette - il killer aveva denunciato il giornale : ... ha twittato Phil Davis , redattore di cronaca nera del giornale. Gunman shot through the glass door to the office and opened fire on multiple employees. Can't say much more and don't want to declare ...