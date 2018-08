Il finale di The Americans 2 su Rai4 il 30 agosto con i Jennings in panico e un nuovo caso

The Big Bang Theory 12 sarà l’ultima stagione : annunciato il finale epico : The Big Bang Theory, la 12esima stagione sarà l’ultima: la serie saluta il pubblico con un finale epico Ebbene The Big Bang Theory sta giungendo al termine con la 12esima stagione. Nel 2019 i telespettatori non vedranno più nuovi episodi riguardanti i protagonisti della serie diventata un vero e proprio fenomeno mediatico. Leonard, Sheldon e […] L'articolo The Big Bang Theory 12 sarà l’ultima stagione: annunciato il finale ...

The Affair 4×10 recensione : un doloroso addio | finale di stagione : The Affair 4×10 recensione – Il finale di stagione della serie Tv drama di Showtime è andato in onda domenica 19 agosto 2018. Si chiude un capitolo e non solo perché siamo giunti alla fine della quarta stagione. Grazie ad una trama che spazia fra i diversi protagonisti, iniziamo a scoprire le prime conseguenze dovute ai precedenti eventi. The Affair 4×10 ci permette di incontrare anche personaggi secondari rimasti assenti in ...

The Affair 4×10 : il finale di stagione (VIDEO) : The Affair 4×10 trama e promo – Il decimo episodio della serie tv Showtime andrà in onda domenica, 19 agosto 2018. Siamo arrivati al finale di stagione e sono ancora tanti i punti rimasti oscuri. La trama di The Affair 4×10 riguarderà questa volta Cole e Noah, ma anche altre tre persone in via indiretta. The Affair 4×10 trama e anticipazioni La promessa della traccia rilasciata dall’emittente americana è che ci ...

Addio The Royals 5 - cancellata dopo un finale aperto per colpa di Mark Schwahn : un’altra rete la salverà? : The Royals 5, come prevedibile, non ci sarà. O almeno non su E! La serie su una fittizia famiglia di reali inglesi nella Londra contemporanea è stata cancellata dopo lo scandalo molestie che ha travolto anche il suo creatore e produttore, Mark Schwahn. C'era da aspettarselo visto che sono trascorsi mesi dopo il finale della quarta stagione la scorsa primavera: era ormai chiaro che la serie non sarebbe stata rinnovata da E!, che aveva ...

Orange Is The New Black 6 - il finale spiegato dagli autori : Uscita su Netflix il 27 luglio scorso, la sesta stagione di Orange Is The New Black ha cercato di riportare sui binari delle prime stagioni la vicenda delle detenute del Litchfield, in primis la protagonista Piper (Taylor Schilling). Ma è il finale di stagione a confermare la volontà degli autori di mantenere l'approccio a temi contemporanei, affiancandoli al percorso della stessa Piper.-Attenzione: spoiler sul finale della sesta ...

Joshua Jackson fa il verso a James Van Der Beek su Instagram : da Dawson’s Creek al finale di The Affair i meme non cambiano : Chi conosce Dawson's Creek sa bene che in questi ultimi anni i meme si sono sprecati per via delle smorfie di James Van Der Beek e Joshua Jackson non ha potuto far altro che fare il verso all'amico in occasione del finale di stagione di The Affair. Proprio qualche ora fa l'attore famoso per il suo ruolo di Pacey nel famoso teen drama ma anche in Fringe e in The Affair, ha voluto usare la famosa immagine del collega alle prese con il suo ...

Il finale di The 100 5 divide il web e chiude un’era - i Bellarke ancora insieme tra morti e sorprese (recensione) : Come ogni ultimo episodio di stagione, anche il finale di The 100 5 è ricco di colpi di scena. Lo scorso anno è stata una corsa contro il tempo per impedire l'Apocalisse. Quest'anno, la serie distopica è diventata cupa e violenta, trasformandosi in uno show più maturo, senza perdere di vista i sentimenti e i valori morali. Il finale della quinta stagione chiude letteralmente un'era, confermata dalla scritta "End of Book I" apparsa nell'ultima ...

Nascono tra Laigueglia e finale i These Ages : rock e disagio come stile di vita : Nel vivace calderone musicale del Savonese, che da sempre si distingue per l'ottima varietà e qualità delle proposte, nasce una nuova formazione. Loro si chiamano These Ages e coprono un range vasto ...

The 100 6 non chiuderà la serie - il finale della quinta stagione mescolerà di nuovo le carte? : The 100 6 non sarà l'ultima stagione in cui vedremo Clarke, Bellamy, Octavia e il resto del gruppo. Durante il TCA Press Tour, il presidente del network CW, Mark Pedowitz, ha svelato che la serie distopica non terminerà il prossimo anno, dando quindi quasi per scontato il rinnovo per una settima stagione. “Jason [Rothenberg, lo showrunner] ha fatto un notevole lavoro nel rivitalizzare lo show. Spero che possa andare avanti ancora per ...

Trama e promo del finale di The 100 5 - chi sopravvivrà nell’ultimo episodio? (video) : Il promo del finale di The 100 5 anticipa la fine di un capitolo per la serie distopica. Dalla sesta stagione, lo show creato da Jason Rothenberg cambierà decisamente rotta con l'introduzione di nuovi personaggi. Nella seconda parte del finale di stagione, i nostri protagonisti cercano riparo per sopravvivere all'imminente minaccia, e qualcuno di loro potrebbe non farcela. Il precedente episodio ha infatti lasciato molte vite in bilico, tra ...

Il finale di The Vampire Diaries ha rovinato la storia di Klaus e Caroline : la scena tagliata e le parole di Julie Plec sui Klaroline : Il finale di The Vampire Diaries ha rovinato la storia dei Klaroline per sempre. I fan non ne hanno dubbi e lo stesso ha rivelato poche ore fa Julie Plec dopo l'ultimo episodio di The Originals 5. Anche lo spin off è finito in panchina e per i Klaroline niente è stato come speravamo e la stessa produttrice e ideatrice della serie lo sa bene. Nel finale di The Vampire Diaries Caroline ha sposato Stefan per poi perderlo poco dopo per il suo ...

Il video del finale di The Originals 5 con due fratelli e un addio : il futuro dei Mikaelson è nel sempre per sempre : "sempre per sempre" per l'ultima volta nel finale di The Originals 5. Dopo quasi dieci anni di onorato servizio i Mikaelson si congedano dal pubblico di tutto il mondo, lo stesso che li ha amati in The Vampire Diaries e che poi li ha seguiti nello spin off rendendo giustizia non solo ad una storia bellissima ma anche a due attori (e non solo) validi e intensi. Proprio con Elijah e Klaus si chiude la serie così come era iniziata la loro ...