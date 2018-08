Il figlio di XxxTentacion sarà maschio | la madre del rapper posta le immagini del

Blastingnews

(Di giovedì 23 agosto 2018) 'It's a boy', con queste poche, semplici e dirette parole affidate ad un post su Instagram, Cleopatra Bernard,di, ha annunciato nel tardo pomeriggio di oggi ora italiana quale sara' il sesso del suo futuro nipote. Ladel noto, recentemente ucciso in circostanze che non son ancora state del tutto accertate dalle forze di Polizia americane, ha voluto accompagnare la dichiarazione – che ha istantaneamente suscitato innumerevoli commenti entusiasti, lasciati dai fan di, che ormai seguono in massa la pagina Instagram di sua– con un'immagine a dir poco evocativa ed emblematica, ovvero quella del ventre di una giovane, presumibilmente ladel bambino, non ancora particolarmente rigonfio, ma in evidente stato di gravidanza. La misteriosa identita' delladeldiLa vera identita' della ragazza rimane ...