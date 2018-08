Il deputato leghista su Fb | Toccate Salvini e vi veniamo a prendere a casa

ilgiornale

(Di giovedì 23 agosto 2018) "Messaggio da parte della Lega Abruzzo: seil Capitano visotto... occhio!". Sono le parole che chiudono il post su Facebook dele segretario della Lega in Abruzzo Giuseppe Bellachioma. Condividendo un messaggio di Matteosull'indagine contro ignoti per la vicenda della nave Diciotti, Bellachiom aggiunge un post. Dal tono probabilmente ironico.A quanto pare, però, l'Associazione Nazionale Magistrati non l'ha presa affatto bene: "Si tratta di una azione di una inaudita gravità che rappresenta un inaccettabile tentativo di interferire nella attività dei magistrati impegnati nella delicata vicenda. È un fatto senza precedenti, tenuto conto della provenienza da un parlamentare, da chi dovrebbe rispettare l'attività che svolgono tutte le Istituzioni, tra esse la magistratura. L'ANM respinge ogni tentativo di interferenza e di intimidazione, ...