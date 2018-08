Il comunismo visto da un artista | 50 ritratti dal Che a Stalin

espresso.repubblica

(Di giovedì 23 agosto 2018) Uscito nelle librerie per Centauria edizioni, il volume "La storia delin 50" coniuga la conoscenza storico-letteraria del giornalista Paolo Mieli con la sapienza artistica dell'illustratore Ivan Canu, collaboratore dell'Espresso. Da questo incontro è nato un libro di rara efficacia che presenta i maggiori protagonisti del realsocialismo raccontati sia storicamente da Mieli, che ne ripercorre la vita, sia artisticamente da Ivan Canu, che li interpreta, cambiando stile e design a seconda delle loro vicende, del periodo storico in cui hanno vissuto e della percezione che ne abbiamo. Ecco Che Guevara che diviene icona esasperata e simbolo pop (con voluto riferimento al poster di Bob Dylan disegnato da Milton Glaser), Enrico Berlinguer nel bagno di folla dell’ultimo comizio, Lenin in stile costruttivista russo e così via, in un gioco di citazioni e rimandi intellettuali ...