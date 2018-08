Il cardinal Scola : 'Non si può accogliere tutti - il M5S così non va lontano' : 'È evidente che non si può accogliere tutti, il fenomeno dell'immigrazione va governato, purtroppo manca una politica europea'. Il cardinal Angelo Scola, uno delle voci più ascoltate della Chiesa, rifiuta l'idea di una Italia razzista: 'No, è sbagliato, semmai c'è rancore diffuso'. Al Meeting di Rimini, lui ...