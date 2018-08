I volontari | Abbiamo accolto 27 scheletrini

blogo

: RT @FraBaraghini: Abbiamo già raccontato la storia di Vittorio Obinu, l'anima del campo #Anpas vicino al ponte Morandi. Ha 61 anni, in pens… - alemicheletti_ : RT @FraBaraghini: Abbiamo già raccontato la storia di Vittorio Obinu, l'anima del campo #Anpas vicino al ponte Morandi. Ha 61 anni, in pens… - orlandi492 : RT @lumacapop: Noi #buonisti stamani abbiamo dato il buongiorno e ringraziato i ragazzi VOLONTARI della #RiservaDiPuntaAderci di #Vasto che… - lumacapop : Noi #buonisti stamani abbiamo dato il buongiorno e ringraziato i ragazzi VOLONTARI della #RiservaDiPuntaAderci di… -

(Di giovedì 23 agosto 2018) Quello che non si può vedere attraverso i media tradizionali viene raccontato da un'operatrice di Terres des Homes, che ieri era a Catania per fare una mano nelle operazioni di sbarco dei ragazzini, tutti di età tra i 14 e i 16 anni, che erano stati soccorsi dalla nave Diciotti della Guardia Costiera. L'operatrice scrive:"Ho trascorso nei centri di accoglienza per minori stranieri un po’ meno di 1000 giorni della mia vita negli ultimi quattro anni. Amo il mio lavoro e sono felice perché mi permette di avviare uno scambio, di entrare in relazione, di creare uno spazio di cura, di scoprire cose di sé e dell’altro. Ieri però non sono stata così felice di presenziare a questo sbarco autorizzato su Facebook alle ore 18 circa. Vedendo quel video ho allertato i colleghi e mi sono messa la t-shirt bianca d’ordinanza, quella di Terre des Hommes, ancor prima di essere allertata....