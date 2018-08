I NEFILIM E LA SOVRANITÀ SULLA TERRA

universo7p

(Di giovedì 23 agosto 2018) IE LASe il Diluvio fu un’esperienza traumatica per il genere umano, non lo fu meno per ie gli Anunnaki. Come affermano i testi sumeri, il Diluvio aveva “spazzato via” da un momento all’altro tutto il cammino compiuto in 120 shar. Le miniere sudafricane, le città mesopotamiche, il centro di controllo di Nippur, il porto spaziale di Sippar: tutto era ormai sepolto sotto valanghe di acqua e fango. Dall’alto iattendevano con impazienza il momento in cui le acque sarebbero calate ed essi avrebbero potuto rimettere piedeferma. Poi, però, come avrebbero potuto sopravvivere, dal momento che le loro città, tutte le attrezzature erano ormai distrutte, e persino la manodopera – l’umanità – era stata totalmente cancellata? Quando alla fine, spaventati, esausti e affamati, ...