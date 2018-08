I casi Cohen e Manafort non sono da impeachment

lanuovabq

: RT @Lettera43: Dalle prime indagini ai casi #Cohen e #Manafort: cronologia del #Russiagate e personaggi chiave, passo dopo passo. https://t… - Paternoster85 : RT @Lettera43: Dalle prime indagini ai casi #Cohen e #Manafort: cronologia del #Russiagate e personaggi chiave, passo dopo passo. https://t… - 24WallStreet : Kudlow: mercati ignorano casi Cohen e Manafort, è l'economia ciò che conta - Lettera43 : Dalle prime indagini ai casi #Cohen e #Manafort: cronologia del #Russiagate e personaggi chiave, passo dopo passo. -

(Di giovedì 23 agosto 2018) A New York, infatti, Michael, ex avvocato di Trump quando Trump non era ancora il presidente del Paese più importante del mondo, si è dichiarato colpevole di otto capi d'accusa fra cui appunto ...