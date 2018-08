Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro con Android 9 Pie | mentre il Kirin 980 arriverà il 31 agosto

Irrompente aggiornamento per la famiglia Huawei Mate 10 : feature killer dal P20 Pro : Non sembrano volersi fermare i membri della famiglia Huawei Mate 10, viste le novità che stanno per approdare a bordo di cui ci giunge notizia direttamente dall'Australia. Secondo quanto riportato dalla fonte locale 'ausdroid.net', la modifica cruciale che dovrebbe andare a fare la differenza consisterebbe nell'apporto di una delle caratteristiche che sta facendo la fortuna di Huawei P20 Pro, ovvero la possibilità di catturare fotografie a ...

Huawei Mate 20 - Mate 20 Pro e Xiaomi Mi MIX 3 in nuovi render a confronto : Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro e Xiaomi Mi MIX 3 in un breve confronto estetico basato sulle ultime informazioni trapelate: ecco gli ultimi render non ufficiali, che mostrano le differenti scelte di design. L'articolo Huawei Mate 20, Mate 20 Pro e Xiaomi Mi MIX 3 in nuovi render a confronto proviene da TuttoAndroid.

Un aggiornamento in corso di rilascio per i Huawei Mate 10 porta la modalità notturna di P20 Pro : Arrivano segnalazioni dall'Australia in merito ad un aggiornamento software che coinvolge la famiglia Huawei Mate 10 L'articolo Un aggiornamento in corso di rilascio per i Huawei Mate 10 porta la modalità notturna di P20 Pro proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 20 : i primi render confermano tre fotocamere posteriori e notch a forma di goccia : Huawei Mate 20 non è stato ancora presentato al pubblico, e probabilmente non lo sarà fino al mese di ottobre in linea con quanto avvenuto con il modello precedente, ma in compenso sono tante le indiscrezioni che continuano a mettere al centro dell’attenzione il dispositivo con dettagli più o meno credibili che stuzzicano l’interesse degli appassionati in attesa del momento in cui verrà svelato. Pochi giorni fa si è parlato della ...

Una presunta immagine conferma la disposizione delle fotocamere di Huawei Mate 20 Pro : Una nuova presunta immagine reale ci mostra quella che dovrebbe essere la parte posteriore di Huawei Mate 20 Pro, con la sua triplice fotocamera. L'articolo Una presunta immagine conferma la disposizione delle fotocamere di Huawei Mate 20 Pro proviene da TuttoAndroid.

Tutto quello che sappiamo su Huawei Mate 20 : Mancano ancora più di 2 mesi alla presentazione di Huawei Mate 20 che dovrebbe vedere la luce il prossimo 16 ottobre a Londra insieme al fratello Mate 20 Pro. Ma con l’ultima tornata di rumors e di rendering si racconta tantissimo del futuro top di gamma della marca cinese. Come a riepilogare tutte le ultime indiscrezioni uscite negli scorsi giorni e settimane, sul celebre portale XDA-Developers sono stati pubblicati rendering. Queste ...

Risveglio speciale per Huawei Mate 10 Pro : aggiornamento con GPU Turbo - ma non solo : Risvolti decisamente interessanti per Huawei Mate 10 Pro, colpito in queste ore dall'aggiornamento 8.0.0.148(C432), contraddistinto dall'arrivo della funzione GPU Turbo, in grado di eliminare quella sorta di 'collo di bottiglia' che frenava le prestazioni di interfaccia grafica proprietaria (EMUI), scheda grafica e processore, ed andando quindi ad ottimizzare l'elaborazione grafica dell'OS, con un incremento della potenza di circa il 60%. Un ...

Huawei Mate 10 Pro si aggiorna con GPU Turbo e altre novità : Huawei ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per Huawei Mate 10 Pro che porta con sé l'attesa feature GPU Turbo e altre novità L'articolo Huawei Mate 10 Pro si aggiorna con GPU Turbo e altre novità proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 20 : specifiche tecniche e immagini : Huawei Mate 20 è il prossimo top di gamma dell’azienda cinese di cui non si conosce ancora la data di presentazione, ma le specifiche (non ufficiali) sono ormai note. Grazie ad XDA Developers siamo in grado di vedere alcuni render del dispositivo della seconda azienda al mondo per vendita di smartphone. Huawei Mate 20: le immagini Huawei Mate 20, nome in codice “Hima”, è il prossimo top di gamma dell’azienda cinese molto ...

Ecco come potrebbe essere il nuovo Huawei Mate 20 Lite : Ecco alcuni nuovi render del presunto Huawei Mate 20 Lite, che fornirebbero anche delle indicazioni legate a funzionalità e specifiche tecniche. Lo smartphone potrebbe essere presentato entro qualche settimana. L'articolo Ecco come potrebbe essere il nuovo Huawei Mate 20 Lite proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 20 potrebbe avere il notch di Essential Phone e un nuovo comparto fotografico : Dei recenti render svelano l'ipotetico design di Huawei Mate 20, vedendolo con un notch più piccolo e un nuovo comparto fotografico. L'articolo Huawei Mate 20 potrebbe avere il notch di Essential Phone e un nuovo comparto fotografico proviene da TuttoAndroid.

Conosciamo meglio Huawei Mate 20 Lite - prossimo best-buy del brand cinese? : Potreste essere tra gli utenti interessati all'acquisto di Huawei Mate 20 Lite, un dispositivo che non è ancora stato presentato, e che molto probabilmente anticiperà gli altri due fratelli Mate 20 e Mate 20 Pro. Il telefono dovrebbe integrare uno schermo LCD da 6.3 pollici (risoluzione di 2340 x 1080 pixel), il processore Kirin 710, 4 o 6GB di RAM, storage da 64GB, doppia fotocamera posteriore da 20 + 2MP, doppia fotocamera frontale da 24 + ...

Huawei Mate 20 Lite e la CPU Kirin 710 provati su Geekbench : Huawei Mate 20 Lite ed il suo presunto processore, ossia il Kirin 710, sono stati messi alla prova con il popolare test benchmark Geekbench L'articolo Huawei Mate 20 Lite e la CPU Kirin 710 provati su Geekbench proviene da TuttoAndroid.

Cortex A76 per il SoC Kirin 980 - niente A77 su Huawei Mate 20 e 20 Pro : Il nuovo SoC HiSilicon Kirin 980 potrà contare su core Cortex A76 e non A77 come precedentemente supposto. La conferma arriva direttamente da ARM, ma per tutti i dettagli dovremo attendere IFA 2018. L'articolo Cortex A76 per il SoC Kirin 980, niente A77 su Huawei Mate 20 e 20 Pro proviene da TuttoAndroid.