Hawaii | primi effetti dell’uragano Lane | forti rovesci di pioggia ed emergenza rifugi

(Di giovedì 23 agosto 2018) Il Presidente Donald Trump ha approvato la richiesta dello stato diavanzata dalleper l’uraganoche si avvicina pericolosamente. Leavranno così accesso alle risorse federali per tutti i danni e le perdite causate dall’uragano. Intanto, la Grande Isola dell’arcipelago comincia a sentire idelle bande esterne dididisulla parte orientale dell’isola (fino a 76 mm in 3 ore) epiù leggera in altre aree. L’uraganosi sta indebolendo mentre si avvicina alle, ma rimarrà comunque la tempesta più forte a colpire ledopo l’uragano Iniki del 1992. Il Servizio Meteorologico Nazionale dichiara che la tempesta è ancora in grado di dare un bel colpo alle, prima di rallentare gradualmente nei prossimi due giorni. Fino a ieri, 22 agosto,si trovava 515 km a sud di Hilo, sulla Grande ...