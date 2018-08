Guerra commerciale | Cina impone tassa del 25 per cento su merci Usa

Guerra commerciale : Trump pronto a imporre dazi da $200 miliardi su metà dei prodotti cinesi - Wsj - : L'amministrazione Trump è pronta a imporre nuove sanzioni commerciali alla Cina nel corso di questa settimana, nonostante l'intenzione di avviare un nuovo round di trattative con Pechino. E' quanto ...

Guerra commerciale USA " Cina? Potrebbe essere solo l'inizio : C'era dunque la speranza che l'integrazione della Cina nell'economia globale avrebbe permesso alla sua cultura imprenditoriale di essere più simile a quella dell'Occidente. In realtà, le cose stanno ...

SPY FINANZA/ Trump sta perdendo la Guerra commerciale - ecco le prove : Trump sta perdendo la guerra commerciale. E la sta perdendo male. Lo prova anche quello che è successo con la crisi della Turchia.

Guerra commerciale USA " Cina : chi vincerà? : Mentre l'impatto negativo sul PIL cinese di una Guerra commerciale di rappresaglia è circa il doppio di quello USA, poiché è un'economia più ristretta e aperta di quella americana,, il Paese sta ...

Dazi - governatori Usa e Canada chiedono fine Guerra commerciale : Alcuni governatori del nordest degli Stati Uniti e autorità delle province orientali del Canada hanno sollecitato, nel corso di un incontro annuale svolto nel Vermont, la fine della guerra commerciale ...

Erdogan : risposta della Turchia nella Guerra commerciale USA - : Il presidente Tayyip Erdogan ha parlato di come la Turchia risponde al trading della guerra scatenata dalle autorità statunitensi. Le parole del leader turco le riporta l'agenzia Anadolu. In ...

La Guerra commerciale con l'America di Trump indebolisce e divide il regime cinese : Ma 'il mondo ci osserva', ammette qualche alto funzionario comunista, che invita il governo a misurare i toni della propaganda. Non puoi giocare a golf con Trump in Florida e minacciarlo a Pechino. E ...

Guerra commerciale - non solo USA-Cina : ecco quella Canada " Arabia Saudita : "Il Canada difenderà sempre la protezione dei diritti umani, compresi i diritti delle donne e la libertà di espressione in tutto il mondo. Il nostro governo non esiterà mai a promuovere questi valori ...

Nel bollettino economico di agosto la Bce lancia l'allarme per le conseguenze di una Guerra commerciale : 09/08/2018 - 11:50 "La dinamica di crescita dell'economia globale ha continuato a essere stabile nel secondo trimestre del 2018, ma i rischi al ribasso legati alle tariffe commerciali sono rimasti evidenti. Inoltre, gli indicatori del commercio ...

Guerra commerciale - JP Morgan : Trump potrebbe puntare su debolezza dollaro contro Cina : Gli analisti di JP Morgan ritengono che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe decidere di ricorrere al deprezzamento del dollaro per combattere la Guerra commerciale in corso contro la ...

La Guerra sui dazi non incide sulla bilancia commerciale cinese : Nelle prossime ore la banca centrale australiana, Reserve Bank of New Zealand, RBNZ, annuncerà la sua decisione di politica monetaria. Un leggero miglioramento delle aspettative d'inflazione non ...

Gli USA possono vincere la Guerra commerciale? : Gli stimoli fiscali e l'azione di deregulation, in effetti, hanno permesso di sostenere la crescita, sebbene ci chiediamo se i primi possano davvero rappresentare una politica efficace a livello ...

Borsa di Tokyo chiude fiacca su escalation Guerra commerciale : In questo quadro sale l'attesa per l'incontro fissato a Washinton tra il ministro giapponese dlel'economia, Toshimitsu Motegi, e il rsappresentante americano al Commercio, Robert Lighthizer, per ...