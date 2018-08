Grida Allah Akbar e accoltella i passanti in strada vicino Parigi | 1 morto e

Francia - attacco con coltello nei sobborghi di Parigi : un morto e 2 feriti. “Ha Gridato Allah Akbar” : Un uomo armato di coltello ha aggredito alcuni passanti nelle strade di Trappes, sobborgo di Parigi, prima di rifugiarsi in una casa di rue Camille Claudel gridando “Allah Akbar”. La polizia riferisce che un uomo è morto e due sono rimasti feriti. Tra questi, l’aggressore, entrato in azione attorno alle 10.20 e che – stando a quanto riporta Le Parisien – era noto dal 2016 per aver incitato pubblicamente ad atti di ...

Algerino Grida «Allah Akbar» in una stazione di polizia vicino Barcellona : ucciso : «Indaghiamo sui fatti di questa mattina a Cornella de Llobregat (l'incidente è avvenuto alle 6) - scrive la polizia catalana su twitter - per determinare le circostanze esatte e le...

Francia - donna aggredisce due persone in un supermercato e Grida : 'Allah Akbar' : In un supermercato di Seyne-sur-Mer, nel sud della Francia, una donna armata di taglierino ha aggredito due persone. Ciò ha scatenato il panico all'interno del negozio, specialmente quando ha iniziato a gridare: “Allah Akbar”. Stando ad alcune testimonianze, la donna indossava un vestito nero e portava il velo, ma non si è ancora del tutto sicuri sul fatto che si tratti di un caso di islamismo radicalizzato. Le teorie della vicenda Si pensa sia ...

