Governo spagnolo fa causa alle autorità della Catalogna

Cile : Governo spagnolo si congratula con ex presidente Bachelet per nomina a guida Alto commissariato Onu sui diritti umani : ... fattori che rappresentano "un prezioso attivo per il funzionamento dell'Onu e per il suo ruolo strategico nel miglioramento della situazione dei diritti umani nel mondo". Nel comunicato il governo ...

Stretta anti-stupri del Governo spagnolo : in arrivo nuova legge basata sul principio del consenso esplicito : Dopo Germania e Svezia, anche la Spagna vara la sua Stretta anti-stupri. La vice premier iberica Carmen Salvo ha annunciato una nuova legge contro le violenze sessuali, che punta a introdurre il principio del consenso esplicito. "Se una donna non dice espressamente sì, tutto il resto è no - aveva spiegato Calvo nel suo programma di governo presentato nei giorni scorsi - Ècosì che la sua autonomia viene preservata, ...

Il Governo spagnolo vuole modificare le legge sullo stupro : Per punire qualsiasi atto sessuale a cui non sia stato dato un consenso esplicito: «Se lei dice di no, significa no. E se lei non dice di sì, vuol dire no» The post Il governo spagnolo vuole modificare le legge sullo stupro appeared first on Il Post.

Il Governo socialista spagnolo vuole spostare la tomba di Franco : Per togliere ai sostenitori del dittatore un posto dove celebrare il suo regime, ma non tutti sono d'accordo The post Il governo socialista spagnolo vuole spostare la tomba di Franco appeared first on Il Post.

'Dal Governo italiano discorso antieuropeo' - il premier spagnolo Sanchez - : Roma, 24 giu. , askanews, 'L'eurofobia è la principale minaccia che si trova a dover affrontare l'Unione Europea'. Lo ha dichiarato il premier spagnolo Pedro Sanchez, intervistato dal quotidiano El ...