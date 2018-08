" Governo compatto - non rischia" Diciotti - Salvini ad Affaritaliani.it : "Il governo non rischia nulla perché è compatto nel rispettare il contratto, che prevede lo stop alla mafia degli scafisti e un’immigrazione sotto controllo". Con queste parole il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini , interpellato da Affaritaliani.it ... Segui su Affaritaliani.it

Migranti : Salvini - Trenta e Toninelli? Governo compatto - parlano numeri (2) : (AdnKronos) – “Il nostro obiettivo, il mio obiettivo, è un’immigrazione limitata, controllata e qualificata – rimarca Salvini – perché un’immigrazione controllata e qualificata come in altri Paesi del mondo è un fattore positivo per la nostra società. L’immigrazione alla mare nostrum, alla Renzi, alla 600mila sbarchi porta alle tendopoli di San Ferdinando dove c’è la giungla e c’è ...