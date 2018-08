Google Fit ora guarda ai punti cardio : ... Oms, e l'American Heart Association, Aha,, volta a 'capire la scienza che sta dietro l'attività fisica, e aiutare le persone a praticarne la quantità necessaria con l'intensità necessaria per ...

Arriva il nuovo Google Fit - ecco come funziona : Quanti passi fai al giorno? Le principali app di fitness sono partite da questo monitoraggio per verificare la frequenza e la costanza del nostro movimento nell’arco della giornata. Ma per avere un quadro più chiaro delle nostre attività, è necessario tenere sotto controllo un valore altrettanto importante quale l‘intensità. Per questo motivo Google ha chiesto aiuto all’American Heart Association e all’Organizzazione ...

Google Fit si rinnova : più in forma con minuti movimento e punti cardio : Big G ripensa la piattaforma per lo sport insieme all'American Heart Association e all'Organizzazione mondiale della sanità. L'app monitora molti tipi di attività, dal pilates allo spinning, e si integra con app terze, da Endomondo a Runkeeper

Google Fit è tutto nuovo - più semplice e allo stesso tempo più complesso : Google Fit si rifà completamente in look, grazie alla collaborazione con la American Heart Association e la World Health Organization. L'articolo Google Fit è tutto nuovo, più semplice e allo stesso tempo più complesso proviene da tuttoAndroid.

Nessuno presidia le microSD e un malware ne approfitta : la patata bollente passa a Google : Perché sfidare l'ambiente illuminato e super controllato della memoria interna quando puoi annidarti e vivere nelle tenebre una microSD? L'articolo Nessuno presidia le microSD e un malware ne approfitta: la patata bollente passa a Google proviene da TuttoAndroid.

Google - Trump attacca l’Ue per la maxi multa : “Si approfittano degli Stati Uniti” : Google finisce in mezzo alla guerra dei dazi tra Washington e Bruxelles. Il presidente americano Donald Trump chiama in causa il colosso di Mountain View, criticando la maxi multa da 4,34 miliardi di euro imposta dalla commissione Ue per aver abusato della posizione dominante del suo sistema operativo Android. “Ve l’avevo detto! L’Unione europea ha appena dato una multa da 5 miliardi di dollari a una delle nostre più grandi aziende, ...

Trump sulla maxi multa a Google : "L'Ue approfitta di noi" : Donald Trump insorge contro la Commissione Europea e si schiera a favore di Google contestando aspramente la maxi multa inflitta alla società di 4 miliardi di euro Trump utilizza Twitter per mostrare ...

Multa a Google - Trump contro l'Ue : 'Si approfitta degli Usa' - : Il presidente statunitense commenta la sanzione da 4,3 miliardi decisa dalla Commissione europea : "L'Unione europea ha dato uno schiaffo a una delle nostre grandi società". Il presidente dell'...

Usa - Trump attacca l’Ue per la multa a Google : “Si approfitta di noi” : Usa, Trump attacca l’Ue per la multa a Google: “Si approfitta di noi” Usa, Trump attacca l’Ue per la multa a Google: “Si approfitta di noi” Continua a leggere L'articolo Usa, Trump attacca l’Ue per la multa a Google: “Si approfitta di noi” proviene da NewsGo.

Maxi-multa a Google - Trump : «L’Ue approfitta degli Usa - ma non per molto» Il ricorso di Big G|Sanzioni miliardarie : Il presidente americano interviene e si scaglia contro la decisione della Commissione europea di sanzionare Mountain View per 4,3 miliardi di euro

Maxi-multa a Google - Trump : «L’Ue approfitta degli Usa - ma non per molto» Il ricorso di Big G|Le sanzioni miliardarie : Il presidente americano interviene e si scaglia contro la decisione della Commissione europea di sanzionare Mountain View per 4,3 miliardi di euro

APP FITNESS SVELA LUOGHI MILITARI / Il caso Polar - Flow ed Explora : i luoghi nascosti di Google Maps : App FITNESS SVELA luoghi MILITARI: Polar, Flow ed Explora sono al centro di un vero e proprio caso come accadde con Strava. Tracciamento e dati sensibili condiviso con utenti in chiaro.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 21:50:00 GMT)