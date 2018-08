Google Chrome disabilita JavaScript sulle connessioni 2G

Android e Chrome inviano a Google dati dell’utente 340 volte al giorno : Che tu stia utilizzando o meno attivamente Android e Chrome sul tuo smartphone, non hai scampo, Google raccoglierà informazioni su di te, sui tuoi acquisti, sulla musica che ascolti e, sopra ogni cosa, la tua posizione fino a 340 volte al giorno. Dopo lo scandalo relativo alla “Cronologia delle posizioni” che ha portato alla causa legale contro il colosso di Mountein View, nei giorni scorsi è stata pubblicata una ricerca molto ...

Il Material Design sbarca su Google Chrome - ma è da attivare : ecco cosa cambia e come fare : L'adeguamento di Google Chrome (e non solo) al Material Design annunciato al Google I/O è finalmente arrivato. come mai non avete notato cambiamenti?

Google spia 340 volte al giorno la vostra posizione tramite Chrome : e Apple? : Come è logico aspettarsi il risultato non è a favore del sistema operativo mobile più diffuso al mondo. Android non è mai stato bravo a mantenere i segreti Per fare un esempio pratico, lo smartphone ...

Ecco come Google controlla gli utenti Android con Chrome : I server di Google ricevono 10 volte la quantità di dati utente da un telefono Android inattivo rispetto a quelli ricevuti dai server Apple da un iPhone inattivo

La nuova generazione di Google Chromecast avrà Bluetooth LE e un WiFi migliore : Pare che la terza generazione di Google Chromecast introdurrà il supporto alla connettività Bluetooth Low Energy e nuove feature relative al WiFi

Google testa su Chrome Canary una funzione per sveltire fino al 35% il caricamento delle pagine : Che sia l'apertura di un'app o di una pagina web, la parola chiave è sempre quella: rapidità

Google Chrome : in arrivo le schede di navigazione in incognito su applicazioni di terze parti? : Google, secondo alcune indiscrezioni, vorrebbe introdurre le schede di navigazione in incognito personalizzabili su Android. Google Chrome 45 ha offerto agli sviluppatori di […]

Il pannello emoji di Windows 10 è adesso compatibile con Google Chrome : Insieme al roll-out lato server avviato ieri per implementare il supporto di Chrome alle notifiche native di Windows 10, Google ha introdotto un’altra funzionalità altrettanto interessante. Se in precedenza per inserire le emoji nel browser di Mountain View era necessario premere contemporaneamente il tasto Windows e quello relativo al punto oppure in alternativa scaricare delle apposite estensioni, a partire da oggi queste operazioni non ...

Google Chrome Beta 69 è già pronto per Pixel 3 XL : supporta il notch - ma c'è molto altro : L'arrivo di Google Chrome Beta 69 con la sua principale novità sembra essere colpevolmente consequenziale alla "presentazione" di Pixel 3 XL

Google Chrome : in roll-out il supporto alle notifiche native di Windows 10 : Google si è da sempre mostrata scettica nell’integrare i proprio servizi con il sistema operativo di casa Microsoft ma sembra aver adesso cambiato idea probabilmente grazie anche alle richieste degli utenti. Lo sviluppatore Google, Peter Beverloo, ha confermato tramite il proprio account Twitter l’inizio dell roll-out su Chrome 68, l’ultima versione stabile del browser, rigurardo il supporto alle notifiche native di Windows 10. ...

L'omnibar di Google Chrome presto mostrerà i documenti di Google Drive : Stando a quanto si apprende da un nuovo commit su Chromium Gerrit, in futuro l'Omnibar di Google Chrome potrebbe diventare più potente

Google ARCore 1.4 supporta il suo primo Chromebook - Pixel 3 - Pixel 3 XL e non solo : Google ARCore 1.4 è realtà e supporta numerosi nuovi dispositivi, tra cui Google Pixel 3, Pixel 3 XL ed il suo primo Chromebook, l'Acer Chromebook Tab 10.

Nuovo spot Google : i Chromebook sono meglio di Mac e pc Windows : I Chromebook ormai sono diventati un fenomeno con il quale Apple e Microsoft devono confrontarsi, soprattutto negli Stati Uniti dove sono diventati nel corso degli anni alcuni tra i dispositivi preferiti nelle scuole. In effetti i laptop dotati del sistema operativo Chrome OS di Google si stanno facendo sempre più versatili e raffinati, tanto che la casa di Mountain View ha deciso in queste ore di lanciare un vero e proprio guanto di sfida nei ...

Google Chrome sbarca su Daydream View : Il team di Google ha annunciato che il popolare browser Google Chrome è sbarcato su Daydream View. Scopriamo insieme tutti i dettagli