Golf | sfida Tiger Woods-Phil Mickelson | in palio 9 milioni dollari

Golf - Europei 2018 : Laporta e Tadini sconfitti dagli spagnoli Oriol e Fernandez. Ora è sfida per il bronzo con Ben Tarrio e Borda : Il sogno di Francesco Laporta e Alessandro Tadini sfuma sul più bello. I due azzurri hanno ceduto contro gli spagnoli Pedro Oriol e Scott Fernandez nella semifinale degli European Team Championships 2018 di Golf a Glasgow (Scozia), al termine di un match in cui a lungo sono rimasti in vantaggio, incassando la rimonta nelle buche conclusive. Laporta e Tadini hanno preservato a lungo un margine di sicurezza sugli avversari grazie ad una partenza ...

Golf - Europei 2018 : Francesco Laporta e Alessandro Tadini a caccia di un’impresa leggendaria! La sfida ad Oriol e Fernandez vale una medaglia : C’è aria di impresa al Gleneagles PGA Centenary Course di Glasgow (Scozia), dove Francesco Laporta e Alessandro Tadini hanno tutta l’intenzione di conquistare una medaglia storica agli European Team Championships 2018. La coppia azzurra è reduce da tre splendide vittorie nella fase a gironi. E nell’ultima sfida del gruppo B hanno superato in rimonta i britannici Syme e Johnston in un confronto al cardiopalma, che ha visto gli ...

Golf - Europei 2018 : Laporta-Tadini in semifinale. Data - programma - orario d’inizio - tv e avversari : sfida a Oriol-Fernandez : Francesco Laporta e Alessandro Tadini oggi hanno compiuto una vera e propria impresa agli Europei 2018 di Golf che si stanno svolgendo a Glasgow all’interno della cornice degli European Championships. La coppia azzurra si è qualificata alle semifinali sconfiggendo i britannici Syme e Johnstone, entrando così tra i migliori quattro della rassegna continentale e ora se la dovranno vedere contro gli spagnoli Pedro Oriol e Scott Fernandez per ...

Golf - PGA Tour 2018 : sfida tra USA e Corea del Sud nell’RBC Canadian Open - Dustin Johnson nel gruppo di testa : Volano via in quattro nell’RBC Canadian Open, torneo incluso nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Glenn Abbey Golf Course di Oakville, in Canada. Gli statunitensi Dustin Johnson e Kevin Tway e i sudCoreani Whee Kim e Byeong Hun An hanno fatto il vuoto rispetto al resto della comitiva e guidano la classifica con 17 colpi sotto il par. Johnson, numero 1 del ranking, ha realizzato un terzo giro da ...

Golf - Open Championship al via : sfida tra big con Tiger Woods : ROMA - I migliori 50 giocatori di Golf al mondo più Tiger Woods si sfidano nella 147ª edizione dell' Open Championship , il major , terzo stagionale, più antico e affascinante della storia di questa disciplina. A Carnoustie, in Scozia , ...

Golf – Open d’Italia disabili-Sanofi Genzyme : la sfida al Golf Club Crema Resort : Open d’Italia disabili-Sanofi Genzyme: al Golf Club Crema Resort dall’11 al 12 ottobre. Ufficializzata la sede della 18esima edizione del più importante torneo italiano per giocatori con disabilità L’Open d’Italia Disabili – Sanofi Genzyme si giocherà al Golf Club Crema Resort dall’11 al 12 ottobre 2018. La 18esima edizione del torneo, che avrà come protagonisti giocatori paralimpici provenienti da numerose nazioni, è ...

Golf : a Cervinia si sfidano gli under 14 : ANSA, - BREUIL-Cervinia, AOSTA,, 5 LUG - Il Golf club del Cervino ospiterà dal 12 al 18 luglio il Campionato nazionale under 14 di Golf per le categorie maschile e femminile. I giovani campioni si ...

Golf - European Tour 2018 : sei azzurri in cerca di gloria nel Dubai Duty Free Irish Open. Sfida a Jon Rahm e Rory McIlroy : L’European Tour 2018 fa tappa in Irlanda, dove il percorso par 72 del Ballyliffin Golf Club ospiterà tra giovedì 5 e domenica 8 luglio il Dubai Duty Free Irish Open. Sarà il fuoriclasse nordirlandese Rory McIlroy, che fino al 2015 ha ospitato il torneo insieme alla sua fondazione a sostegno dei più deboli, a godere del ruolo di favorito in un torneo che si preannuncia ricco di spettacolo, in virtù della partecipazione di alcuni tra i ...