Gole del Raganello sotto sequestro | chiusi tutti gli accessi

Le Gole della strage sotto sequestro : quattro sindaci nel mirino dei pm : CIVITA - Scatta il sequestro probatorio dell'area del torrente Raganello, che ricade nel Comune di Civita. E già oggi potrebbe essere notificato un avviso di garanzia a quattro sindaci del...

Innamorati - uniti - appassionati di arte e natura : Carlo e Valentina - travolti nelle Gole del Raganello : Erano partiti in camper per allontanarsi dal caos cittadino: dal quartiere romano di Torpignattara, dove convivevano da qualche tempo, fino alla Calabria, uniti come sempre per trascorrere una vacanza immersi nella natura. Alla fine, proprio a causa della natura, Carlo e Valentina, 35 e 34 anni, hanno perso la vita, assieme ad altre otto persone travolte dal torrente in piena nelle Gole del Raganello.Carlo Maurici era tatuatore e street-artist. ...

Calabria - sotto sequestro le aree delle Gole. Norme di sicurezza non rispettate : E' stato notificato anche al sindaco alle prime ore di questa mattina il decreto di sequestro che riguarda la vasta area che interessa le quattro gole del Raganello, in contrapposizione alla notizia ...

Tragedia del Raganello - sequestro probatorio per le Gole teatro della strage. Allerta meteo ignorata : Le guide alpine: "Troppo caos" "Nel mondo delle attività outdoor vige da tempo il caos più assoluto, da 10 anni chiediamo ai governi di mettere mano per un riordino delle professioni del settore, è ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria - Tansi : sindaci “senza strumenti per fronteggiare le emergenze” : “L’evento drammatico che ha causato i 10 morti del Torrente Raganello ha inferto uno dei dolori piu’ lancinanti alla mia esistenza e dato un senso ancor piu’ profondo alla passione a cui dedico gran parte della mia vita, la protezione civile”: lo scrive in una lettera aperta ai sindaci calabresi il direttore della Protezione civile della Regione Calabria Carlo Tansi, in riferimento alla Tragedia delle Gole del ...

Gole di Raganello - procuratore : “Il problema non è la bomba d’acqua - ma la gestione dell’allerta” : “I ruoli sono distinti. La Protezione civile, come da suo compito, lunedì ha rilevato il grado di allerta, e l’ha trasmessa agli uffici degli enti locali. Ora bisogna vedere l’ente locale come ha tradotto quell’allerta: che cosa ha fatto scattare. Dovrebbero esistere quasi degli automatismi, invece c’erano gravi defaillance nel sistema. Quindi ribadisco:il problema non è la bomba d’acqua, ma come è stata ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria - guida alpina : “Caos assoluto nel mondo delle attività outdoor” : In merito alla recente Tragedia verificatasi in Calabria, nelle Gole del Raganello, Cesare Cesa Bianchi, presidente del Collegio nazionale delle guide alpine italiane, ha dichiarato: “Nel mondo delle attivita’ outdoor vige da tempo il caos piu’ assoluto, da 10 anni chiediamo ai governi di mettere mano per un riordino delle professioni del settore, e’ ora di fare qualcosa“. “Nessuna guida alpina faceva parte ...

Tragedia del Pollino - pm : 'Area senza reGole'. La Protezione civile insiste : 'Una strage evitabile' : E' polemica sulla Tragedia delle gole del Raganello, che ha provocato 10 morti. La procura di Castrovillari, che ha sequestrato l'Area, parla di una zona soggetta al libero arbitrio. La Protezione ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : la bimba al Gemelli in condizioni stabili - la prognosi resta riservata : La bambina di 9 anni, coinvolta nella Tragedia della piena del Raganello in Calabria, è ricoverata presso il reparto di terapia intensiva pediatrica, diretta dal professor Giorgio Conti, della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs: la piccola, è stato reso noto, ha trascorso la notte in condizioni stabili, in costante supporto respiratorio meccanico, e “la prognosi resta riservata“. L'articolo Tragedia nelle Gole del ...

Travolti dal torrente Raganello - il Presidente del Parco del Pollino : “Lavoreremo al regolamento e al controllo degli accessi alle Gole” : Un regolamento condiviso e lo studio di un sistema di controllo degli accessi. Dopo la tragedia del Raganello costata la vita a dieci persone, Domenico Pappaterra, Presidente del Parco Nazionale del Pollino, spiega all’Adnkronos di quali iniziative l’Ente si farà promotore sul fronte della sicurezza. “Stamane – spiega – stiamo lavorando a predisporre un rapporto chiesto dal ministro Costa e all’interno di ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : Civita sconvolta tenta di tornare alla normalità : La comunità di Civita, nel Cosentino, è ancora sconvolta dalla Tragedia consumatasi lunedì scorso nelle Gole del Raganello, dove hanno perso la vita 10 persone: si tenta di tornare alla normalità, nel giorno in cui è previsto il sopralluogo del Capo della Protezione civile nazionale, le cui dichiarazioni sull’allerta gialla “ignorata” hanno innescato polemiche. L'articolo Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria: Civita ...