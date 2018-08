Gloria Cup | Italia-Russia in diretta streaming

Pallavolo – Nazionale Seniores Femminile : da giovedì le azzurre in campo nella Gloria Cup : L’Italia Femminile senior impegnata nella Gloria Cup Dal 23 al 25 agosto le azzurre di Davide Mazzanti saranno impegnate nella Gloria Cup 2018, torneo che si disputerà a Belek in Turchia. Nel corso della tre giorni di gare, la Nazionale italiana Femminile affronterà Azerbaijan, Russia e la formazione padrone di casa. Nelle scorse settimane, durante la Rabobank Cup, l’Italia ha già incontrato sia la Russia (1 v e 1s) che la Turchia (2 ...

