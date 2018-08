Gli Usa stangano l' auto Ue | dazi al 25%

Il Siracusa come la Lazio : Gli ultras si schierano con i biancocelesti - le tifose annunciano l’addio : Il volantino che è circolato in Curva Nord in occasione di Lazio-Napoli ha fatto molto discutere, veniva chiesto alle donne di non occupare le prime 10 file della curva. Adesso a fare discutere è la Curva del Siracusa, ecco la posizione degli ultras come riporta l’Ansa: “La curva Anna Siracusa si allinea al comunicato diramato dalla curva nord Lazio e trova sterili e prive di fondamento le critiche rivolte ai laziali da chi con ...

Missione Pangaea - come usare la geologia terrestre per studiare Gli altri pianeti : geologia, hi tech ed esplorazione spaziale: sono questi gli elementi di Pangaea, la Missione che punta a studiare aspetti geologici della Terra per sviluppare nuovi metodi e strumenti da destinare allo studio di altri pianeti, come per esempio Marte. Al momento un gruppo scienziati di diverse agenzie spaziali è al lavoro a Lanzarote, nelle Canarie, un’isola di origine vulcanica e dal clima arido che ben si presta a mettere a punto ...

L'inarrestabile corsa di Wall Street : il rialzo più lungo nella storia deGli Usa : Ora l'interrogativo è: quanto potrà durare ancora? Trump ha puntato tutto sull'economia, e critica il suo capo della Fed, Jerome Powell, perché alza il costo del denaro, frenando la crescita e ...

Asia Argento accusata di molestie - Dacia Maraini : «Se ha sbaGliato dica la verità» : La scrittrice Dacia Maraini, 81 anni, madre nobile del femminismo italiano, dice la sua sulla vicenda che sta infiammando il mondo intero e rischia di dinamitare il movimento Mee Too, nato all'...

«Se hai paura - annusa il mio profumo». Le lettere di Sophie - malata terminale - alla fiGlia : La storia di Sophie George, 27 anni, malata di glioblastoma: per i medici le resta un anno di vita. Ha deciso di scrivere una lettera per ogni evento importante della vita della figlia Marcie, di un anno

JPMorgan lancia alert su azionario USA : meGlio Europa ed EM : La nota di JPMorgan "La recente divergenza di performance delle azioni USA rispetto al resto del mondo è senza precedenti nella storia. Per esempio, se si guarda al momentum dei prezzi, esso è ...

Frana isola il lago di Nemi - strada chiusa : famiGlie e negozi in difficoltà - Foto Luciano Sciurba - : lago di Nemi, sui Castelli romani, è isolato: verso le 9.30, un ampio costone di roccia con decine di grossi massi è Franato interrompendo via Tempio di Diana. Solo per caso non sono state travolte ...

La presidente di Taiwan visita la sede della Nasa - provocazione deGli Usa alla Cina : ' Tramite questo viaggio, il mondo intero potrà osservare a Taiwan, e, …, il nostro sostegno alla democrazia e alla libertà ', aveva dichiarato Tsai dieci giorni fa, prima di partire alla ...

Svelata nuova mappa per Overwatch : ecco Busan con video e dettaGli : Blizzard ha svelato una nuova mappa di controllo per Overwatch. Il titolo dato a questa nuova area è Busan, con un video mostrato alla Korea Fanfest, infatti è ambientato proprio in Corea del Sud. Una mappa di controllo quindi simile a Torre di Lijang, Ilio, Nepal e Oasi, dove due squadre devono darsela di santa ragione per conquistare e mantenere il controllo di un solo obiettivo alla volta. Chi vince il round porta a casa la partita. ...

Eagles battono Michael Jackson : è il loro “Greatest Hits” l’album più venduto di sempre neGli Usa : Thriller di Michael Jackson non è più l’album più venduto negli Stati Uniti. La Recording Industry Association of America ha infatti certificato come “38 volte disco di platino” l’album degli Eagles The Greatest Hits 1971-1975, il disco che raccoglie tutti i grandi successi della band di Los Angeles. Una vittoria che arriva con quattro decenni di ritardo visto che l’album è stato pubblicato nel 1976 ma che certifica ...

Beautiful - anticipazioni USA : la battaGlia per WILL divide RIDGE e BROOKE? : Nelle puntate americane di Beautiful, il matrimonio tra RIDGE e Brooke Forrester ha dimostrato finora di essere più forte delle rispettive divergenze sul futuro delle loro giovani figlie Steffy e Hope. I coniugi hanno infatti saputo accettare le diverse opinioni, lasciandosi andare a volte a commenti anche forti ma comprendendo sempre le motivazioni affettive che spingono ognuno dei due. Presto tale prova di maturità potrebbe doversi ripetere, ...