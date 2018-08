Gli esordi in tv di Diletta Leotta

Squadre B - storico esordio della Juventus under 23 in coppa Italia : c'è anche Marotta suGli spalti : Il risultato per una volta è davvero l'ultima cosa a cui pensare. La sfida di coppa Italia di serie C tra la Juventus under 23 e il Cuneo infatti segna l'inizio di una nuova fase del calcio del nostro ...

LIVE Atalanta-Frosinone - Serie A in DIRETTA : Gli uomini di Gasperini all’esordio pensando all’Europa : Buonasera agli appassionati di calcio: questa sera la DIRETTA LIVE di OASport vi offre la prima giornata della Serie A di calcio. Aggiornamenti minuto per minuto dai quattro campi interessati dalle sfide odierne, ovvero Bologna-SPAL, Empoli-Cagliari, Parma-Udinese e Sassuolo-Inter. Sicuramente i fari saranno puntati sul terreno di gioco di Reggio Emilia, dove l’Inter è chiamata a rispondere alle vittorie di Juventus e Napoli di ieri, in ...

Esordio in salita per Dazn : "MiGlioreremo" : "Questo è stato un weekend storico per lo streaming di contenuti sportivi, che ha segnato l'inizio di un nuovo modo di guardare lo sport per i tifosi italiani - prosegue Dazn -. Sappiamo che sabato ...

SiviGlia - Andrè Silva lascia il Milan e fa tripletta : che esordio! -VIDEO- : Andrè Silva- Chissà cosa penseranno i tifosi del Milan di Andrè Silva dopo l’esordio shock in maglia Siviglia. tripletta e pallone tra le braccia al triplice fischio finale. Un esordio con il botto che potrebbe rilanciare totalmente l’attaccante portoghese dopo la deludente stagione in rossonero. 2 soli gol in campionato, in una sola gara con […] L'articolo Siviglia, Andrè Silva lascia il Milan e fa tripletta: che esordio! ...

Tripletta André Silva all’esordio con il SiviGlia : l’ex Milan rinato nella Liga [VIDEO] : Una serata che, molto probabilmente, non dimenticherà mai. Al debutto nella Liga spagnola con la maglia del Siviglia, André Silva ha messo a segno – addirittura – una Tripletta, che ha consentito alla sua squadra di battere con un netto 1-4 il Rayo Vallecano. Vallecano-Siviglia: la Tripletta di André Silva al debutto L’ex attaccante del Milan, passato nell’ultima sessione di mercato agli andalusi con la formula del prestito con ...

Rugby - Mondiali 2019 : l’Italia esordirà contro la Namibia! Gli africani battono il Kenya e si qualificano : L’Italia affronterà la Namibia nel match d’esordio dei Mondiali 2019 di Rugby in programma domenica 22 settembre a Higashioaska (Giappone). Gli azzurri aspettavano di conoscere il nome della propria avversaria visto che nel sorteggio avevano pescato il bigliettino recitante “Africa 1” cioè la vincente del torneo continentale che si è concluso soltanto in questo weekend. I ragazzi del gallese Phil Davies hanno sconfitto il ...

Pelè 'si scomoda' per Cristiano Ronaldo - Gli auguri a CR7 all'esordio in Serie A svelano un retroscena clamoroso : Pelè ed i suoi personali auguri social a Cristiano Ronaldo per il suo esordio in Serie A, il brasiliano svela un retroscena rimasto inedito legato alla sua carriera ed alla Juventus ' Buona fortuna ...

RITA BORSELLINO - MORTA LA SORELLA DEL GIUDICE ANTIMAFIA PAOLO/ Ultime notizie : Gli esordi della sua battaglia : RITA BORSELLINO è MORTA a Palermo: addio alla SORELLA del GIUDICE PAOLO, trucidato dalla Mafia nella Strage di Via D'Amelio. Ultime notizie, sfidò nel 2005 Cuffaro per la Regione Sicilia(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 21:40:00 GMT)

Palio di Siena 2018 - Leocorno e Drago favoriti. Tanti Gli esordienti - : Il 16 agosto si corre una delle manifestazioni più celebri e antiche d'Italia, ma sull'evento pendono da sempre anche le polemiche animaliste. Secondo la Lav, dal 1970 a oggi sono morti circa 50 ...

Gli highlights della Serie A su Mediaset : esordio per Pressing il 2 settembre : L'offerta di Mediaset per la Serie A si sdoppia tra Pressing e Tiki Taka: highlights anche in chiaro. L'articolo Gli highlights della Serie A su Mediaset: esordio per Pressing il 2 settembre è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

ATP Cincinnati 2018 : Djokovic non sbaGlia all'esordio - Johnson battuto 6-4 - 7-6 : Esordio più complicato del previsto per Novak Djokovic al Masters di Cincinnati . Il serbo, testa di serie numero 10 del seeding, ha faticato contro lo statunitense Steve Johnson , 33 Atp, battuto 6-...