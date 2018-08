Gli antibiotici del futuro? Sono dentro l’uomo Scoperta una proteina capace di ‘battere’

Brescia - neonato morto in ospedale : ecco il batterio killer resistente aGli antibiotici : Il nome scientifico è Serratia marcescens ed è il batterio responsabile della morte del neonato ricoverato all' ospedale Civile a Brescia . Della famiglia degli enterobatteri, avrebbe provocato il ...

Mycoplasma genitalium - superbatterio resistente aGli antibiotici/ Allarme nel Regno Unito : ecco chi colpisce : Mycoplasma genitalium: cos'è il nuovo superbatterio resistente agli antibiotici e che spaventa il Regno Unito: ecco chi colpisce e come è possibile combatterlo.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 10:32:00 GMT)

Un super batterio trasmesso per via sessuale sta diventando resistente aGli antibiotici : ... il pianeta che rotola I calci di rigore secondo la scienza Il caldo eccessivo riduce le performance cognitive Il neutrino che viene da lontano La cannabis inefficace contro il dolore cronico Azoto ...

Batterio Gran Canaria - 13 turisti colpiti dalla Klebsiella : resiste aGli antibiotici : Tredici turisti di nazionalità svedese e norvegese sono stati colpiti, tra gennaio e aprile, da un Batterio contratto nell’ospedale di Gran Canaria, resistente agli antibiotici. Si chiama Klebsiella pneumoniae St392 e solitamente si contrae proprio nelle strutture sanitarie. La Klebsiella può provocare polmonite, infezioni nel tratto urinario e nelle ferite per quanto riguarda soggetti immunodepressi. La notizia è stata data dal Centro europeo ...

Sesso - il super-batterio che resiste aGli antibiotici : emergenza sanitaria globale - conseguenze devastanti : Si chiama Mycoplasma genitalium (Mg), è un nemico insidioso che spesso non dà segni di sé, ma può causare una malattia infiammatoria pelvica in grado potenzialmente di rendere infertili alcune donne. Poco conosciuto, difficile da diagnosticare e quindi da trattare correttamente, questo batterio che

Farmaci : interrompere Gli antibiotici prima possibile un’arma contro la resistenza ai batteri : Secondo una nuova ricerca condotta dall’Università di Exeter e pubblicata su “Nature Ecology & Evolution“, il ciclo di antibiotici dovrebbe essere interrotto il prima possibile per evitare che i pazienti diventino resistenti all’effetto di tali Farmaci: tale risultato si contrappone a quanto raccomandato dai medici, cioè non smettere di assumere i medicinali prima del tempo. Secondo i ricercatori occorre infatti ...

In calo in Svizzera antibiotici impiegati per trattare Gli animali : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Salute - Coldiretti : “Stop aGli antibiotici nelle stalle anche per import” : Occorre ora estendere coerentemente il divieto dell’uso preventivo di antibiotici nei mangimi medicati anche agli allevamenti da cui provengono le carni importate nell’Unione Europea. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare positivamente l’esplicito divieto a livello Ue dell’uso preventivo di antibiotici nei mangimi medicati frutto di un accordo tra Europarlamento, Consiglio Ue e Commissione europea per frenare il fenomeno ...

Vaccini preventivi contro i tumori e la resistenza batterica aGli antibiotici : "Stiamo lavorando per sviluppare Vaccini in grado di rispondere alla resistenza batterica agli antibiotici. Inoltre sono in corso studi importanti, a livello internazionale, per capire come si può ...

