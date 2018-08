Gli alpini contro Salvini | Non indossi la nostra maglietta | ne va della nostra

Bergamo - cane da soccorso muore avvelenato. Gli alpini : "Addio Buddy - chi ti ha ucciso domani potrebbe avere bisogno di te" : Nonostante avesse venti mesi, aveva già compiuto due interventi per persone disperse in montagna. Gli addestratori: "Vanificato un anno e mezzo di lavoro". Ora è allarme bocconi avvelenati

Ripristino leva obbligatoria - Gli alpini dicono sì : "Si colmi un vuoto educativo" : ... dalla scuola alla famiglia, dalla Chiesa alla politica - si legge - lAssociazione Nazionale Alpini, come altre Associazioni dArma, chiedono alla politica di interessarsi di un problema culturale ed ...

Alpinista tedesco perde la vita sulle Pale di S.Martino Era in cordata con il fiGlio sulla via Langes

Dispersi sul Monte Bianco - trovati i corpi deGli alpinisti Elisa - Alessandro - Luca e la passione per i monti | Video : Luca Lombardini, la fidanzata e il fratello erano Dispersi da martedì. Sono stati individuati grazie alla triangolazione delle ultime telefonate. Confermata l’ipotesi iniziale di deviazione del percorso

Monte Bianco - ritrovato in un crepaccio il corpo di uno deGli alpinisti dispersi : E’ stato recuperato il corpo senza vita di uno dei tre alpinisti che risultavano dispersi da martedì 7 agosto sul versante francese del massiccio del Monte Bianco. Si tratta di Luca Lombardini, 31 anni. Era in fondo a un crepaccio. I corpi dei compagni di cordata, la fidanza Elisa Berton (27) e il fratello Alessandro (28) non sono stati ancora recuperati. Verosimilmente erano legati a quello di Luca e i soccorritori, per effettuare il recupero, ...

Uno scialpinista polacco è stato il primo a scendere dal K2 solo con Gli sci ai piedi : Se pensate che scalare il K2 sia un'impresa vi sbagliate. La vera impresa non è salire, ma scendere. E lo scialpinista polacco Andrzej Bargiel è entrato nella storia perché il 22 luglio è riuscito a compiere la prima discesa della seconda montagna più alta della Terra con gli sci ai piedi, partendo dagli 8.611 metri della cima. "Anche se non ho dormito per 7.800 metri" ha ...

Incidenti montagna : identificati Gli alpinisti morti sul Cervino : Erano alpinisti esperti e ben equipaggiati Lukas Kendlbacher, austriaco di 28 anni, e Stefanie Frommelt, venticinquenne tedesca. I loro corpi senza vita sono stati recuperati ieri sul Cervino, dopo una caduta di 1.300 metri dalla vetta. Sono stati identificati solo oggi, dopo il rinvenimento dei loro documenti. Partiti in giornata dal rifugio Duca degli Abruzzi all’Orionde’, a 2.802 metri di quota, avevano raggiunto alcune ore dopo ...