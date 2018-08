Giro di Germania 2018 | Geraint Thomas torna in gara | che sfida a Dumoulin e Bardet Le

Calcio femminile - Europei U19 2018 : Italia eliminata ai Gironi - la Germania vince 2-0 : L’Italia è stata eliminata dagli Europei U19 di Calcio femminile. Le azzurrine sono state sconfitte dalla Germania per 2-0 nell’ultima partita del girone e incappano così nel terzo ko consecutivo mentre le tedesche volano in semifinale insieme all’Olanda che oggi ha battuto la Danimarca per 3-1. La nostra Nazionale si schiera in campo con il 4-3-3: Lauria, Panzeri, Pettenuzzo, Merlo, Santoro, Caruso, Regazzoli, Soffia, Glionna, ...

F1 in Germania : fuori Vettel al 53° Giro - Hamilton in testa : Colpo di scena al 53° giro del Gran prmio di Germania. Sebastian Vettel, infatti, messo in difficoltà da una pioggia improvvisa che non si assestata è finito contro il muretto e non è più rientrato in ...

Formula 1 - GP Germania : Vettel e il Giro perfetto in qualifica per sognare nella sua Hockenheim : Tu chiamale, se vuoi, emozioni. Cantava Battisti con regia di Mogol, una regia che a Hockenheim hanno scritto Vettel e la Ferrari e che il tedesco avrebbe sicuramente cantato conoscendone i versi e le ...

Valtteri Bottas - GP Germania 2018 : “Soddisfatto del mio Giro. Domani in gara lotteremo con la Ferrari” : Valtteri Bottas è soddisfatto del secondo posto delle qualifiche del GP di Germania 2018, undicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno, alle spalle della Ferrari di Sebastian Vettel: “Ho fatto un bel giro, non penso che avrei potuto fare molto meglio. La SF71H era semplicemente più veloce. Domani comunque, partendo dalla seconda piazza, possiamo attaccare in partenza e cercare di conquistare la vetta. Sul passo siamo vicini alla Rossa ...

Sebastian Vettel - GP Germania 2018 : “Oggi la vettura era speciale - ho centrato il Giro perfetto” : Sebastian Vettel è letteralmente raggiante al termine delle qualifiche del Gran Premio di Germania 2018 di Formula Uno. Il padrone di casa ha centrato la pole position numero 55 della carriera con un giro strepitoso e, come se non bastasse, il suo rivale numero uno, Lewis Hamilton, è rimasto appiedato nel corso della Q1 e domani scatterà dalla 14esima posizione (sempre che in Mercedes non decida ulteriori cambi a livello di componenti della ...

Formula 1 - GP Germania. Vettel : 'Libere positive - fatte scelte giuste con le gomme. Migliorare su Giro secco' : "E' possibile che il caldo influisca ma sabato ci sarà la pioggia e non lo so. Per domenica invece correremo sull'asciutto". E' Sebastian Vettel sorridente e ottimista quello del post prove libere sul ...

Sebastian Vettel - GP Germania 2018 : “Posso ancora migliorare sul Giro secco - ma la macchina va bene” : Sebastian Vettel sorride nonostante i due quarti posti nelle prove libere del GP di Germania. Il tedesco è infatti soddisfatto della giornata e del feeling con la monoposto. “La macchina oggi è andata bene, è stato un venerdì normale“. Un weekend speciale per lui, che corre davanti al suo pubblico, in cui sarà importante il meteo. “Il caldo influirà molto ma non so domani come sarà il tempo, forse pioverà, mentre domenica sarà ...

F1 - GP Germania 2018 : Giro di boa della stagione. Ferrari e Sebastian Vettel per l’allungo in casa Mercedes : Il GP di Germania segnerà il giro di boa della stagione, undicesimo dei ventuno appuntamenti in programma in questo 2018. Sul circuito di Hockenheim, che fa il suo ritorno dopo un anno di assenza, andrà in scena l’ennesimo capitolo di una saga appassionante, quella tra Ferrari e Mercedes. La classifica sorride alla Rossa e a Sebastian Vettel, che comanda con 8 punti di vantaggio su Lewis Hamilton, frutto della vittoria di ...

La partita più vista dei Gironi dei Mondiali di calcio è stata Germania-Messico - con 215 milioni di ascolti globali : Secondo i dati raccolti e presentati oggi dalla FIFA, la partita della fase a gironi dei Mondiali di calcio che ha registrato più ascolti è stata Germania-Messico, con 215 milioni telespettatori globali. Germania-Messico, rispettivamente il settimo e il quinto paese The post La partita più vista dei gironi dei Mondiali di calcio è stata Germania-Messico, con 215 milioni di ascolti globali appeared first on Il Post.

Mondiali Russia 2018 - incredibile a Kazan : la Corea del Sud schianta la Germania 2-0 - crucchi eliminati ai Gironi per la prima volta nella storia : incredibile ma vero ai Mondiali di Russia 2018: una straordinaria e commovente Corea del Sud, già aritmeticamente eliminata dal torneo, ha battuto i Campioni del Mondo in carica della Germania vincendo 2-0 con pieno merito una partita in cui gli asiatici avrebbero potuto segnare più volte già prima dei minuti di recupero finale in cui hanno gonfiato la rete. Per la Germania è un’eliminazione storica: i tedeschi, infatti, non erano mai ...

