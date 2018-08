Giornata positiva per il comparto chimico italiano | +2 | 60% | | seduta effervescente per SOL

New York : positiva la Giornata per PVH : Rialzo marcato per l' azienda tessile americana proprietaria dei marchi Calvin Klein e Tommy Hilfiger , che tratta in utile dell'1,81% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il ...

Piazza Affari : positiva la Giornata per CIR : Apprezzabile rialzo per la holding italiana , in guadagno dell'1,99% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento,...

Francoforte : positiva la Giornata per Puma : Seduta positiva per Puma , che avanza bene dell'1,87%. Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Puma rispetto all'indice, evidenziando la ...

Piazza Affari : positiva la Giornata per Danieli : Apprezzabile rialzo per la multinazionale friulana , in guadagno dell'1,91% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che ...

Londra : positiva la Giornata per Fresnillo : Scambia in profit Fresnillo , che lievita dell'1,98%. La tendenza ad una settimana di Fresnillo è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di ...

Seduta moderatamente positiva per il comparto bancario a Piazza Affari - +0 - 47% - - Giornata euforica per Banca MPS : Senza slanci il settore Bancario italiano che si porta poco sopra i livelli precedenti, evidenziando un andamento analogo all' EURO STOXX Banks , che mostra un incremento modesto. Il FTSE Italia Banks ...

Piazza Affari : positiva la Giornata per Brunello Cucinelli : Scambia in profit il re del cachemire , che lievita dell'1,81%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Brunello Cucinelli mantiene forza relativa positiva ...

Londra : positiva la Giornata per Mediclinic International : Apprezzabile rialzo per Mediclinic International , in guadagno dell'1,96% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Mediclinic International è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE ...

Seduta tonica per il comparto alimentare a Piazza Affari - +1 - 13% - - positiva la Giornata per Campari : Andamento rialzista per l' indice del settore alimentare italiano , nonostante l'andamento poco mosso evidenziato dall' EURO STOXX Food & Beverage . Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a 84.432,...

Seduta tonica per il comparto alimentare a Piazza Affari - +1 - 13% - - positiva la Giornata per Campari : Teleborsa, - Andamento rialzista per l'indice del settore alimentare italiano, nonostante l'andamento poco mosso evidenziato dall'EURO STOXX Food & Beverage. Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a ...

Giornata positiva per l'indice del settore telecomunicazioni - +2 - 14% - : Teleborsa, - Corre il comparto telecomunicazioni in Italia che allunga rispetto all'andamento piatto dell'EURO STOXX Telecommunications e mostra un guadagno di 264,58 punti sui livelli della chiusura ...

Piazza Affari : positiva la Giornata per Ferrari : Rialzo marcato per Ferrari , che tratta in utile dell'1,93% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si nota che il cavallino rampante ...

Londra : positiva la Giornata per Admiral : Avanza Admiral , che guadagna bene, con una variazione dell'1,90%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Admiral più pronunciata rispetto all'...

Positiva la Giornata per Milano e gli altri mercati europei : Tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente , cosi come Piazza Affari che mostra un'ottima performance dopo l' accordo sui migranti tra la Merkel e Seehofer che ha scongiurato una crisi ...