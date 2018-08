Gianna Nannini | concerto interrotto a Palermo Niente rimborsi | ira dei fan | la replica

Gianna Nannini sul concerto a Palermo - interrotto per pioggia senza rimborso : “Lamentele gratuite - non mi risparmio mai” : Il penultimo appuntamento di Fenomenale - Il Tour in scena quest'estate è stato interrotto a causa del maltempo e l'intervento di Gianna Nannini su concerto a Palermo del 21 agosto, terminato prima del previsto, cerca di fare chiarezza sulle motivazioni alla base di quella scelta. La rocker non ha potuto portare a termine il suo live in programma, esibendosi in poco più di una decina di canzoni prima di abbandonare il palcoscenico, a causa ...

Complici è il nuovo singolo di Enrico Nigiotti con Gianna Nannini prima dell’album Cenerentola : Il nuovo singolo di Enrico Nigiotti è Complici. Si tratta del singolo apripista con il quale andrà ad aprire il varco di Cenerentola, disco atteso per il 14 settembre, e che canterà in duetto con Gianna Nannini. Il brano sarà in rotazione radiofonica dal 24 agosto, inserendosi tra le pieghe degli ultimi scampoli d'estate, per dare un'idea di quello che sarà il progetto discografico di Nigiotti, già sul palco del Circo Massimo di Roma per ...

Scaletta di Gianna Nannini a Taormina con Fenomenale – Il Tour : ultimi biglietti per il Teatro Antico : Gianna Nannini a Taormina, in concerto stasera al Teatro Antico. La rocker italiana raggiunge oggi la Sicilia con la sua Tournée di concerti che segue la pubblicazione dell'album Fenomenale. Fenomenale - Il Tour, questo il nome della Tournée ripresa da Mantova lo scorso giugno - la porterà ancora dal vivo per gli ultimi tre appuntamenti di agosto. Questa sera, sabato 18 agosto, Gianna Nannini a Taormina si esibirà nella prestigiosa location ...

Enrico Nigiotti e Gianna Nannini “Complici” per un nuovo singolo : Ritorno in musica per il cantautore livorense finalista di x Factor Enrico Nigiotti. Il 24 agosto esce in radio e in digitale “Complici”, il singolo feat. Gianna Nannini che anticipa “Cenerentola”, il nuovo progetto discografico del cantautore livornese, in uscita il 14 settembre. «Complici è una canzone che ho scritto in maniera molto libera – racconta Nigiotti – La strofa è discorsiva, quasi parlata e il ritornello diventa la “morale della ...

Una Fenomenale Gianna Nannini al Follonica Summer Festival : Undici eventi tutti da vivere all'insegna dell'hashtag #Sempremeglio, che faranno ballare e divertire le migliaia di ospiti attesi nella splendida location del Parco Centrale " Arena Spettacoli di ...

"Gianna Nannini è più furba di me : è rimasta in auge facendo liscio - non rock. Patty Pravo? Immensa" : "Amo il divertimento puro. I miei cd dovrebbero venderli in farmacia... come antidepressivi". Non ci sono dubbi. E Donatella Rettore lo conferma in un'intervista ad ampio raggio su Il Mattino. Non ha peli sulla lingua, come dimostra l'opinione che ha di Gianna Nannini:"È più furba e più manager di me tant'è che è rimasta in auge. Ma mica facendo rock, facendo liscio".Ma ci sono anche colleghi di cui ha un'altra ...

Gianna Nannini/ Video - da L'America a I Maschi per regalare nuove emozioni (Amiche in Arena) : Gianna Nannini sarà tra le cantanti che affiancheranno Loredana Bertè durante il concerto Amiche in Arena, in onda questa sera in replica su Canale 5.

AMICHE IN ARENA/ Diretta e scaletta : Loredana Bertè - Fiorella Mannoia - Gianna Nannini e tante altre..(Replica) : AMICHE in ARENA torna in onda oggi, sabato 28 luglio, in prima serata su canale 5, Diretta e scaletta. Sul palco Loredana Bertè, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini e tante altre...

“Fenomenale”. Come il nome del suo tour : Gianna Nannini in bikini è proprio così : Facile essere al top in bikini se hai 20 anni e di mestiere fai la showgirl. Meno facile se l’anagrafe scrive che di anni ne hai 62 e se il fisico serve a poco per riempire gli stadi. Serve la voce, la carica, la potenza, l’energia. E beh, Gianna Nannini è tutto questo. La cantante, forse unica rocker italiana e da quasi 40 anni, è stata ‘pizzicata’ dai paparazzi dei settimanali Novella 2000 e Chi in Sardegna, a ...

Gianna Nannini in formissima in Sardegna con la compagna Carla (FOTO) : Dopo un mega concerto a Golfo Aranci, Gianna Nannini ne approfitta per trascorrere qualche giorno di vacanza in Sardegna con la compagna Carla. Relax da rocker a Liscia di Vacca: la cantante 62enne ha un fisico invidiabile, si tuffa in acqua e come mostrano gli scatti del settimanale “Chi” viene sorpresa dall’acqua fredda. Fonte: ...

Gianna Nannini/ Topless mozzafiato per l'artista in Sardegna : fisico al top a 62 anni : Gianna Nannini, Topless mozzafiato in Sardegna. in pausa dal tour, l'artista, senza la figlia e la compagna, sfoggia un fisico al top della forma a 62 anni. Gianna Nannini regina dell’estate. La rockstar, attualmente in tour con i brani del suo nuovo album “Fenomenale”, tra una tappa e l’altra, si sta rilassando al mare sfoggiando il suo fisico mozzafiato.

Gianna NANNINI/ L'omaggio a Carole King in "You've Got A Friend" (Elisa - 20 anni in Ogni istante) : GIANNA NanniNI sul palco dell'Arena di Verona in occasione "Elisa - 20 anni in Ogni Istante". A Settembre un duetto con Nena: "Io e GIANNA ci siamo trovate a nostro agio"

Gianna Nannini/ A 35 anni da 99 Luftballons a settembre un duetto con Nena (Elisa - 20 anni in Ogni Istante) : Gianna Nannini sul palco dell'Arena di Verona in occasione "Elisa - 20 anni in Ogni Istante". A settembre un duetto con Nena: "Io e Gianna ci siamo trovate a nostro agio"

Gianna Nannini a Mantova - riparte Fenomenale Il Tour : scaletta e ultimi biglietti in prevendita : Gianna Nannini a Mantova questa sera, venerdì 13 luglio, in Piazza Sordello. riparte da qui la Tournée di concerti della rocker. La leg estiva del Fenomenale Tour 2018 che ha visto Gianna sui palcoscenici dei più importanti palazzetti dello sport italiani dal 29 marzo al 21 aprile, parte oggi da Piazza Sordello a Mantova per far tappa in 14 città italiane e chiudere il 25 agosto a Misano Adriatico. Dopo il successo della tranche tedesca ...