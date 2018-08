Già nel listino di Vodafone il prossimo Huawei Mate 20 Lite | offerte e prezzo a rate

"La Reggia? È monotona. Territorio quasi tutto dominato dalla camorra". La Guida Feltrinelli fa infuriare Caserta : È stata definita "città anonima", con un Territorio circostante "quasi del tutto dominato dalla camorra", da evitare, quindi. Così è stata tratteggiata Caserta dalla Guida Feltrinelli, che non ha risparmiato neanche il suo fiore all'occhiello, la Reggia. Ma la stroncatura non è piaciuta al primo cittadino così come ai Casertani, che minacciano di boicottare i punti vendita Feltrinelli. Come ricostruisce ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria - Tansi : sindaci “senza strumenti per fronteggiare le emergenze” : “L’evento drammatico che ha causato i 10 morti del Torrente Raganello ha inferto uno dei dolori piu’ lancinanti alla mia esistenza e dato un senso ancor piu’ profondo alla passione a cui dedico gran parte della mia vita, la protezione civile”: lo scrive in una lettera aperta ai sindaci calabresi il direttore della Protezione civile della Regione Calabria Carlo Tansi, in riferimento alla Tragedia delle Gole del ...

Softball - European Cup 2018 : primo successo per La Loggia - che però finisce nel girone in cui non si lotta per il trofeo : primo successo per La Loggia nella European Cup 2018 organizzata in casa propria. Le piemontesi hanno avuto ragione con lo scarto minimo (1-0) delle polacche Hrabiny Wroclaw. Si è conclusa oggi la prima fase del torneo: le squadre sono state redistribuite su due ulteriori gironi, e La Loggia, per effetto dei suoi risultati, è capitata in quello che non prevede l’accesso alla lotta per il titolo europeo. Assieme a La Loggia ci sono proprio ...

Treno Italo fermo da ore sulla linea dell'Alta Velocità nel Lodigiano : rallentati anche i Freccia Rossa : Il convoglio è bloccato dalle 16.13. Le Frecce: "Disagi per i nostri passeggeri dipendono da altra impresa ferroviaria"

Treno Italo fermo nel Lodigiano - disagi su linea Alta velocità : Un Treno Italo, diretto da Torino a Roma, è fermo dalle 16.13 sulla linea Alta velocità, tra le stazioni di Melegnano, nel Milanese e quella di Livraga, nel Lodigiano, in Lombardia. A quanto si è ...

Terremoto in Puglia - M 3.1 a Foggia/ Ultime notizie - trema la Costa Garganica : doppia scossa nel pomeriggio : Terremoto in Puglia: doppia scossa di M 3.1 e M 2.1 sulla Costa Garganica (Foggia) nel pomeriggio di oggi. I comuni coinvolti e le notizie INGV in tempo reale.(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 17:15:00 GMT)

Snapdragon 855 e Snapdragon X50 5G Già nelle mani degli OEM : ... president di Qualcomm, ha dichiarato che 'siamo molto lieti di lavorare con gli OEM, gli operatori, i fornitori di infrastrutture e gli organismi di standardizzazione in tutto il mondo e siamo sulla ...

Tragedia nell'Astigiano - due ragazzi annegano in una piscina : Tragedia nell'Astigiano, due ragazzi annegano in una piscina E' aaccaduto in una villa a Castelnuovo Don Bosco, dove i giovani, di 21 e 18 anni, si trovavano con alcuni amici. Il ragazzo si sarebbe buttato in acqua senza saper nuotare e avrebbe poi trascinato a fondo l'amica, che cercava di aiutarlo Parole ...

TORRENTE RAGANELLO - 10 MORTI NELLA TRAGEDIA/ Parco Pollino - ultime notizie : Borrelli “ignorata allerta gialla” : TRAGEDIA Parco del Pollino, piena TORRENTE RAGANELLO fa 10 MORTI: i nomi e le ultime notizie. Borrelli (Protezione Civile) a Civita: "strage evitabile, allerta gialla è stata ignorata"(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 15:11:00 GMT)

La Serie A omaggia le vittime : sulle maglie la scritta “Genova nel Cuore” : In occasione della seconda giornata di campionato tutte le squadre di Serie A e gli ufficiali di gara scenderanno in campo con una maglia con la scritta "Genova nel cuore" L'articolo La Serie A omaggia le vittime: sulle maglie la scritta “Genova nel Cuore” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lutto nel volley italiano - è morto Giuseppe Giannetti : scoprì Cacciatori e Piccinini : Carrara, 22 agosto 2018 - Lutto nel volley italiano: è scomparso a 63 anni Giuseppe Giannetti , tra i maestri della pallavolo femminile tricolore. Da allenatore legò la sua carriera alla Pallavolo ...

Napoli - per Ancelotti pizza nel cuore della città : Carlo è Già di casa : Un pasto conviviale andato in scena alla "Concettina ai tre santi", ennesimo segnale della sintonia tra il nuovo allenatore azzurro e il mondo napoletano . Dalla società alla tifoseria, la dolce ...

Tennis - Zverev “ingaggia” Lendl nel suo team : Alexander Zverev avrà un’arma in più per compiere un altro passo verso il top del Tennis mondiale, l’ausilio di Ivan Lendl Ivan Lendl entra nello staff di Alexander Zverev. E’ stato lo stesso Tennista tedesco, numero 4 al mondo, ad annunciare sul proprio profilo Instagram l’ingresso nel suo team di un “super coach” in grado di fargli compiere un ulteriore passo nella sua carriera: “Benvenuto nella ...