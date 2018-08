GENOVA | TOTI | “DEMOLIREMO L‘INTERO PONTE MORANDI” Ultime notizie | “il piano da

Ponte Morandi di GENOVA - Toti : “Entro cinque giorni il piano di Autostrade per demolirlo” : «Il Ponte lo abbatteremo di sicuro. Nel giro di cinque giorni lavorativi verrà presentato alla struttura commissariale il piano o più piani di Autostrade per demolire il manufatto». Lo ha detto il commissario per l’emergenza di Ponte Morandi, e governatore della Liguria Giovanni Toti dopo la riunione con Autostrade. «L’intero Ponte sarà demolito», ...

GENOVA - PM COZZI : "DEGRADATO MONCONE OVEST PONTE MORANDI"/ Ultime notizie - Toti : "auspico coinvolgimento Cdp" : PONTE Morandi GENOVA, Ultime notizie: oggi incontro Regione-Autostrade per messa in sicurezza o abbattimento. Non ci sono indagati, il tema ricostruzione: Fincantieri si propone(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 17:53:00 GMT)

GENOVA - il procuratore : nessun indagato. Oggi vertice Toti-Autostrade : Genova, il procuratore: nessun indagato. Oggi vertice Toti-Autostrade Prevista per le 18 la riunione tra il governatore ligure e il gruppo dopo la richiesta dell’abbattimento dei monconi e l’allarme degli ispettori Mit. Periti pm: grave degrado nella parte Ovest della struttura Parole chiave: ...

GENOVA - il procuratore : nessun indagato. Oggi vertice Toti-Autostrade | : Prevista per le 18 la riunione tra il governatore ligure e il gruppo dopo la richiesta dell'abbattimento dei monconi e l'allarme degli ispettori Mit. Periti pm: grave degrado nella parte Ovest della ...

Crollo GENOVA - Toti : spero in 2 giorni ok lavori messa sicurezza : Genova, 23 ago., askanews, - 'spero che entro un paio di giorni arrivino tutte le autorizzazioni per poter cominciare i lavori di messa in sicurezza del moncone est di Ponte Morandi. Il primo passo ...

Crollo GENOVA - Toti : auspico coinvolgimento Cdp in ricostruzione : Genova, 23 ago., askanews, - 'Autostrade ha la titolarità e la responsabilità dei lavori di ricostruzione del ponte ma, da un punto di vista politico, intorno ad un'opera di queste dimensioni, data la ...

GENOVA - ponte Morandi : almeno 10 indagati/ Ultime notizie - primi avvisi di garanzia - Toti : "Va abbattuto" : Genova, ponte Morandi: 'è pericolante, abbattimento o messa in sicurezza'. Ultime notizie: Toti, 'da Autostrade aspetto chiarimenti'. Attacco Anac.

GENOVA - ponte Morandi : almeno 10 indagati/ Ultime notizie - primi avvisi di garanzia - Toti : “Va abbattuto” : Genova, scricchiolii ponte Morandi: "è pericolante, o abbattimento o messa in sicurezza subito". Ultime notizie, crollo viadotto: Cantone, "lo Stato non fugga da controlli e responsabilità"(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 09:08:00 GMT)

L'APPELLO A CONTE/ Toti : subito una legge speciale in manovra per portare soldi a GENOVA : "Compito della politica è ripristinare al più presto la normalità. E la tragedia di Genova può diventare un'opportunità per tutto il Paese".

Ponte GENOVA pericolante - Toti “demolire subito”/ Ultime notizie : pilone rimasto più corroso di quello caduto : Genova, scricchiolii Ponte Morandi: "è pericolante, o abbattimento o messa in sicurezza subito". Ultime notizie, crollo viadotto: Cantone, "lo Stato non fugga da controlli e responsabilità"(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 00:37:00 GMT)

PONTE GENOVA PERICOLANTE - TOTI “DEMOLIRE SUBITO”/ Ultime notizie Autostrade “sicurezza - servono tempi tecnici” : GENOVA, scricchiolii PONTE Morandi: "è PERICOLANTE, o abbattimento o messa in sicurezza subito". Ultime notizie, crollo viadotto: Cantone, "lo Stato non fugga da controlli e responsabilità"(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 20:50:00 GMT)

Crollo GENOVA - Toti : armatori vogliono aumentare traffici porto : Genova, 22 ago., askanews, - 'La situazione di salute del porto non desta preoccupazione. Ho parlato personalmente con le principali compagnie armatoriali del mondo, Msc e Carnival per citarne alcune ...

Ponte GENOVA - Toti : monconi da demolire in tempi molto brevi : Rimini, 22 ago., askanews, - "Da commissario per l'emergenza di Protezione civile ho appena mandato al concessionario autostradale un sollecito a intervenire a presentare alla pubblica amministrazione ...

Ponte GENOVA - Toti : monconi da demolire in tempi molto brevi : Rimini, 22 ago., askanews, - 'Da commissario per l'emergenza di Protezione civile ho appena mandato al concessionario autostradale un sollecito a intervenire a presentare alla pubblica amministrazione ...