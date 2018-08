Genova | salta il capo degli ispettori  E il ponte blocca gli operai dell' Ansaldo

Crollo Ponte Morandi - i tifosi viola saltano la trasferta di Genova : 'Domenica la tifoseria viola non presenzierà alla trasferta di Genova, a prescindere dal rinvio o meno della partita. Silenzio e rispetto'. I tifosi della Fiorentina e in particolare i viola club ...

Crollo Ponte Genova : i tifosi del Genoa in lutto - saltano la trasferta di Milano : “La nostra città è in lutto e per dignità, rispetto e dolore, la tifoseria del Genoa non assisterà alla partita prevista domenica allo stadio Meazza di San Siro”. E’ la decisione presa dagli ultrà del Genoa dopo il Crollo di Ponte Morandi che ha causato 39 morti. In attesa di sapere se Milan-Genoa “sarà rinviata dai signori del calcio, noi abbiamo deciso che il settore a noi riservato sarà, qualora si disputi ...

Crollo del ponte a Genova : le variazioni di palinsesto. Saltano The Good Doctor e Reazione a Catena : Genova L’informazione mobilitata, con la Rai in prima linea, per un lungo racconto non stop sul Crollo del ponte Morandi a Genova. Aggiornamenti, dirette, ricostruzioni e interviste con giornalisti, collaboratori, registi, operatori, montatori, tecnici, assistenti impegnati senza soluzione di continuità. La programmazione straordinaria approntata dal servizio pubblico prevede i seguenti cambi di palinsesto. Su Rai1, fino alle 17, la redazione ...

Crollo ponte Morandi a Genova - le variazioni di palinsesto : salta The Good Doctor - speciale Techetechetè su Genova : A Genova crolla il ponte Morandi, viadotto che sovrasta la città e costituisce l'ultimo tratto dell'A10 verso il capoluogo ligure: il disastro è avvenuto oggi, martedì 14 agosto, intorno alle 11.45. Scattati immediatamente i soccorsi, con unità di tutte le forze dell'Ordine e della Protezione Civile arrivate sul posto per verificare la situazione e intervenire in aiuto di eventuali feriti e per il recupero delle eventuali vittime.prosegui la ...

