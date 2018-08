Genova | Procura non ha ancora dato ok a dissequestro resti viadotto

Genova - il procuratore : nessun indagato. Oggi vertice Toti-Autostrade : Genova, il procuratore: nessun indagato. Oggi vertice Toti-Autostrade Prevista per le 18 la riunione tra il governatore ligure e il gruppo dopo la richiesta dell’abbattimento dei monconi e l’allarme degli ispettori Mit. Periti pm: grave degrado nella parte Ovest della struttura Parole chiave: ...

Crollo Genova - la Procura : “Rischia di collassare anche la parte ovest del ponte Morandi” : Il Procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, ha dichiarato, sulla base dei risultati della perizia richiesta dalla Procura dopo il Crollo del ponte Morandi, che "è stato accertato uno stato severo di degrado anche del moncone del lato ovest del viadotto", oltre a quello del pilone est. Sugli avvisi di garanzia: "Indiscrezione non vera".Continua a leggere

Crollo ponte Genova - procuratore : “Degrado grave anche del moncone del lato ovest” : “E’ stato accertato uno stato severo di degrado anche del moncone del lato ovest di ponte Morandi. Il grado considerato grave dall’altra parte è il risultato di una constatazione di oggi dei consulenti incaricati dalla Procura. I consulenti informeranno ad horas i pm perché siano avvisati organi competenti per la messa in sicurezza o l’abbattimento“: lo ha spiegato il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, in ...

Crollo ponte Genova - la Procura accelera sulle indagini : “Pronti almeno 12 avvisi di garanzia” : La Procura di Genova prosegue le indagini sul Crollo del ponte Morandi del 14 agosto. Il pool di pm chiederà l'incidente probatorio e contestualmente saranno notificati i primi avvisi di garanzia. Secondo indiscrezioni, dovrebbero essere 12 gli indagati, tra vertici di Autostrade e del ministero delle Infrastrutture.Continua a leggere

Crollo Ponte Genova : la procura acquisisce atti Autostrade : Sarà effettuata oggi, a quanto si apprende, negli uffici della società Autostrade, attraverso la Guardia di finanza, l’acquisizione di materiale utile all’inchiesta sul Crollo di Ponte Morandi. A quanto si apprende, non sarebbero imminenti le acquisizioni di testimonianze dei componenti della commissione ministeriale, Roberto Ferrazza che la presiede e Antonio Brencich. I Pm vogliono prima procedere con la raccolta di atti e iniziare ...

Genova - nel mirino della procura il via libera del ministero ai lavori : Le prime audizioni potrebbero essere fissate già nei prossimi giorni. E il rischio concreto è che i passi iniziali dell’inchiesta sul crollo del Ponte Morandi mettano in serio imbarazzo la commissione ministeriale che, su mandato del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, indaga in parallelo sul disastro. In tempi molto brevi la procura di...

Ponte Morandi - mi auguro che la procura di Genova scelga periti capaci. In Italia spesso non è così : Sicuramente la procura di Genova, che si è mostrata da subito molto determinata e saggia, si avvarrà con attenzione di professionisti adeguati ed all’altezza, per il delicato compito di stabilire le cause del crollo del viadotto Morandi. Perché il ruolo delicatissimo di perito e Ctu (i periti terzi nominati dal giudice), sancito dall’articolo 14 delle Disposizioni del Codice di procedura civile, deve prevedere una speciale competenza tecnica in ...