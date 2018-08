GENOVA | PM COZZI | DEGRADATO MONCONE OVEST PONTE MORANDI Ultime notizie

Ponte Morandi - l’ad Bono : “Fincantieri in grado di ricostruirlo”. È a GENOVA con Cdp. Pm Cozzi : “Ancora nessun indagato” : I vertici di Fincantieri e Cassa depositi e prestiti insieme a Genova, sotto il moncone ovest del Ponte Morandi. Con l’amministratore delegato di Cdp, Fabrizio Palermo, che si fa avanti e dice: “Siamo qui per confrontarci con la Regione e il Comune e per capire in quale modo il Gruppo può dare sostegno finanziario per le imprese e le infrastrutture”. E il suo omologo in Fincantieri Giuseppe Bono che evidenzia “siamo in ...