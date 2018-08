Genova | la testimonianza di Silvia | ' È stata una strage | non una tragedia L' hanno voluto'

Genova – Crollo Ponte Morandi - la testimonianza shock di Pozzato : “ci son passato ieri - prego per le vittime” : Il corridore italiano ha postato su Instagram la foto del Ponte Morandi , svelando di essere passato da lì nella giornata di ieri Una tragedia immane, che ha colpito non solo la città di Genova , ma l’Italia intera. Il Crollo del Ponte Morandi ha scioccato tutti, lasciando un vuoto enorme. Vittime, macerie e disperazione per una situazione che si sarebbe davvero potuta evitare. Su quel viadotto ci è passato anche Filippo Pozzato nella ...

"Sono andato giù col ponte. Non lo so cosa mi abbia salvato". La testimonianza di un sopravvissuto a Genova : "Sono andato giù col ponte. Non lo so cosa mi abbia salvato. Sono finito sotto. Ora sono sull'ambulanza, sto bene. La macchina è distrutta, ma non importa. Sto bene, sono uscita con le mie gambe". Sarebbe rimasto illeso dopo un volo di 80 metri: Davide Capello, portiere del Legino, era a bordo della sua auto quando è crollato il ponte sulla A10. In un audio riportato dalla Stampa ha raccontato quanto accaduto.Attraverso ...