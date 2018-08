Genova | la Procura | rischia di crollare anche il lato ovest del ponte

Crollo ponte Genova - la Procura accelera sulle indagini : “Pronti almeno 12 avvisi di garanzia” : La Procura di Genova prosegue le indagini sul Crollo del ponte Morandi del 14 agosto. Il pool di pm chiederà l'incidente probatorio e contestualmente saranno notificati i primi avvisi di garanzia. Secondo indiscrezioni, dovrebbero essere 12 gli indagati, tra vertici di Autostrade e del ministero delle Infrastrutture.Continua a leggere

Genova - Mit "ponte Morandi pericolante - va abbattuto"/ Ultime notizie - procura acquisisce atti da Autostrade : Genova, scricchiolii ponte Morandi: "è pericolante, o abbattimento o messa in sicurezza subito". Ultime notizie, crollo viadotto: Cantone, "lo Stato non fugga da controlli e responsabilità"(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 19:10:00 GMT)

Genova - alla procura gli atti di Autostrade : Ancora nessun indagato, ma dai periti che analizzano le macerie arrivano i primi elementi utili per capire se abbiano ceduto per primi i tiranti oppure l'impalcato. Atlantia offre 500 mln, ma Conte ...

Crollo Ponte Genova : la procura acquisisce atti Autostrade : Sarà effettuata oggi, a quanto si apprende, negli uffici della società Autostrade, attraverso la Guardia di finanza, l’acquisizione di materiale utile all’inchiesta sul Crollo di Ponte Morandi. A quanto si apprende, non sarebbero imminenti le acquisizioni di testimonianze dei componenti della commissione ministeriale, Roberto Ferrazza che la presiede e Antonio Brencich. I Pm vogliono prima procedere con la raccolta di atti e iniziare ...

Genova - nel mirino della procura il via libera del ministero ai lavori : Le prime audizioni potrebbero essere fissate già nei prossimi giorni. E il rischio concreto è che i passi iniziali dell’inchiesta sul crollo del Ponte Morandi mettano in serio imbarazzo la commissione ministeriale che, su mandato del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, indaga in parallelo sul disastro. In tempi molto brevi la procura di...

Ponte Morandi - mi auguro che la procura di Genova scelga periti capaci. In Italia spesso non è così : Sicuramente la procura di Genova, che si è mostrata da subito molto determinata e saggia, si avvarrà con attenzione di professionisti adeguati ed all’altezza, per il delicato compito di stabilire le cause del crollo del viadotto Morandi. Perché il ruolo delicatissimo di perito e Ctu (i periti terzi nominati dal giudice), sancito dall’articolo 14 delle Disposizioni del Codice di procedura civile, deve prevedere una speciale competenza tecnica in ...

Crollo ponte Morandi a Genova - procura : al momento nessun indagato e nessuna ipotesi esclusa : “C’è una consulenza in corso, ci sono molti altri atti in corso e sono complessi e analitici. Non ci sono indagati. Se ci sono accertamenti sulle possibili cause che sono in corso, che sono complessi e analitici, non ci può essere alcun indagato“: lo ha dichiarato oggi il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi, al termine della riunione in procura con i consulenti tecnici e i pm titolari dell’inchiesta sul Crollo di ...

Crollo Genova - Procura : non ci sono ancora indagati : Genova, 21 ago., askanews, - 'C'è una consulenza in corso, ci sono molti altri atti in corso e sono complessi e analitici. Non ci sono indagati. Se ci sono accertamenti in corso sulle possibili cause, ...

Genova : diffusi nuovi video del crollo. La procura : 'ancora nessun indagato' : La Guardia di Finanza diffonde le prime immagini del momento in cui crolla il ponte Morandi. Il filmato è stato acquisito dalla procura che indaga sulle cause. Timori per gli scricchiolii del moncone ...

Genova - crollo del ponte Morandi : i reati contestati e l'indagine della Procura. I chiarimenti dell'avvocato : Mentre la politica discute di revoca della convenzione alla società Autostrade per l'Italia e dell'eventuale nazionalizzazione delle strade, c'è un dato di fatto su quanto avvenuto a Genova con il crollo del ponte Morandi: c'è un'indagine penale in corso e dal suo esito dipenderanno anche le decisioni politiche. Per ora, insomma, è un gran parlare, ma fino a quando non saranno stabilite le responsabilità dalla magistratura, saranno, appunto, ...

Genova : diffusi nuovi video del crollo. La procura : 'ancora nessun inagato' : La Guardia di Finanza diffonde le prime immagini del momento in cui crolla il ponte Morandi. Il filmato è stato acquisito dalla procura che indaga sulle cause. Timori per gli scricchiolii del moncone ...

Procuratore Genova : tempi indagini ragionevoli ma non in fretta : Roma, 20 ago., askanews, - Le indagini sul crollo del ponte Moranti a Genova si svolgeranno 'in tempi ragionevoli, ma non sono i tempi dall'oggi al domani: una giustizia che decidesse dall'oggi al ...

Procuratore Genova : ogni video al vaglio - non ci accontentiamo : Roma, 20 ago., askanews, - 'Stiamo valutando tutti i video che vengono acquisiti: se ci fossero dei video che ritraggono il crollo da qualsiasi parte penso che siano molto utili. Al momento viene ...

Italia : Crollo ponte - procura Genova - non ci sono indagati : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve