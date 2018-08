Genova | Grave degrado precedente a tragedia ...

Genova - anche troncone ovest gravemente degradato. Primi contributi a famiglie : La Procura smentisce che ci siano indagati. Per la ricostruzione il presidente della Regione Toti dà per scontato il ruolo di Autostrade, ma auspica l'intervento della Cassa Depositi e Prestiti -

Ponte Morandi Genova : "Grave degrado parte ovest"/ Bufera su consigliere Atlantia : comprò azioni dopo crollo : Ponte Morandi Genova, ultime notizie: oggi incontro Regione-Autostrade per messa in sicurezza o abbattimento. Non ci sono indagati, il tema ricostruzione: Fincantieri si propone(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 18:56:00 GMT)

Crollo del ponte a Genova : Eugenio e Natasha ancora vivi - auto a testa in giù : La tragedia che ha colpito il capoluogo ligure è una delle più drammatiche che abbiano mai colpito il nostro Paese, finora i morti accertati sono 39 ma ci sono ancora alcuni dispersi che forse potrebbero trovarsi sotto le macerie. I soccorritori, in particolare i vigili del fuoco, si sono precipitati sul luogo dell'incidente cercando fin da subito di scavare tra le macerie per trarre in salvo più persone possibile. Così è stato per Eugenio e ...

Ponte crollato - Conte : 'Una grave ferita per Genova e per l'Italia' : "E' una grave ferita per Genova, la Liguria e l'Italia. Ho parlato con i leader europei, è stato di conforto avere il loro sostegno. Ringrazio i soccorritori, che continueranno a lavorare per tutta la ...

Professore Brencich - Università di Genova : “Situazione era grave - test mostravano problemi di corrosione” : Antonio Brencich, Professore associato di Costruzioni in cemento armato all'Università di Genova, ha dichiarato a Fanpage.it: "I test effettuati su quel ponte hanno portato alla luce problemi di corrosione enormi, tant'è vero che l'entità dei lavori svolti su questo aspetto dimostra che la situazione era grave".Continua a leggere

