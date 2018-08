Genova | Ferrazza e Brencich lasciano la commissione d' inchiesta

ilgiornale

: #UltimOra Crollo ponte #Genova, #Ferrazza e #Brencich lasciano commissione ispettiva del Ministero delle Infrastrut… - SkyTG24 : #UltimOra Crollo ponte #Genova, #Ferrazza e #Brencich lasciano commissione ispettiva del Ministero delle Infrastrut… - sole24ore : Ferrazza e Brencich lasciano la commissione ispettiva del Mit sul crollo di Genova - repubblica : Genova, crollo del ponte Morandi: Brencich si dimette, per Ferrazza revoca dell'incarico [news aggiornata alle 22:5… -

(Di giovedì 23 agosto 2018) Il professor Antonioha rassegnato oggi ufficialmente le sue dimissioni da componente dellaispettiva del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che ha il compito di far luce sulle cause del crollo del ponte Morandi di. Lo comunica in una nota lo stesso ministero ringraziandolo "per il lavoro fin qui svolto e per il gesto che mostra grande professionalità e sensibilità istituzionale".aveva firmato il parere positivo del Comitato tecnico al progetto di Autostrade per la ristrutturazione di Ponte Morandi.Il ministro Danilo Toninelli ha poi dato mandato per la revoca dall'incarico di presidente della stessaper l'architetto Roberto, secondo ragioni di opportunità in relazione a tutte le istituzioni coinvolte in questa vicenda. Sarà a breve aggiunto allaispettiva del Mit Alfredo Principio Mortellaro: "Una figura ...