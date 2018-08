Genova | anche troncone ovest gravemente degradato Primi contributi a famiglie

Ponte Morandi Genova - "anche il moncone ovest in severo degrado" : Il procuratore Cozzi: "Al momento non ci sono indagati per il crollo" La vignetta di Charlie Hebdo su Genova

Crollo Genova - la Procura : “Rischia di collassare anche la parte ovest del ponte Morandi” : Il Procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, ha dichiarato, sulla base dei risultati della perizia richiesta dalla Procura dopo il Crollo del ponte Morandi, che "è stato accertato uno stato severo di degrado anche del moncone del lato ovest del viadotto", oltre a quello del pilone est. Sugli avvisi di garanzia: "Indiscrezione non vera".Continua a leggere

Crollo ponte Genova - procuratore : “Degrado grave anche del moncone del lato ovest” : “E’ stato accertato uno stato severo di degrado anche del moncone del lato ovest di ponte Morandi. Il grado considerato grave dall’altra parte è il risultato di una constatazione di oggi dei consulenti incaricati dalla Procura. I consulenti informeranno ad horas i pm perché siano avvisati organi competenti per la messa in sicurezza o l’abbattimento“: lo ha spiegato il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, in ...

PONTE Genova - COZZI : “DEGRADO ANCHE A MONCONE OVEST”/ Ultime notizie Morandi : “manutenzione scarsa” : PONTE Morandi GENOVA, Ultime notizie: oggi incontro Regione-Autostrade per messa in sicurezza o abbattimento. Primi indagati e tema ricostruzione: Fincantieri si propone(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 12:35:00 GMT)

Genova - la Procura : rischia di crollare anche il lato ovest del ponte : rischia di crollare anche la parte ovest del ponte Morandi, quella diventata famosa perché un camion della Basco si era fermato pochi metri prima. È quanto risulta dalla perizia ordinata dalla Procura,...

L'antieuropeismo sfrutta anche la tragedia di Genova : ... la priorità dell'Europa dovrebbe essere quella di pentirsi dei suoi crimini coloniali, non quella di tentare di modellare il mondo. Gli euroscettici hanno molto in comune, ma ci sono anche molti ...

Corriere dello Sport : 'Genova nel cuore' - lo slogan che diventerà anche un fondo : Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. Genova è sempre nel cuore dei genovesi. Di tutti. Di chi la vive quotidianamente, di chi la vive da lontano per studio o per lavoro. Il ...

Genova - Cantone : anche Stato responsabile : 9.10 "Il sistema Paese è inadeguato: nessuno controlla e ci si affida al fato, salvo scatenarsi, dopo una tragedia, in una inammissibile fuga dalle responsabilità". Così il presidente Anac, Cantone, parla del crollo del Ponte Morandi in un'intervista alla Stampa. Chi doveva intervenire per evitare il disastro? "Gran parte dei poteri è stata delegata al concessionario, ma non vuol dire che l'autorità pubblica può disinteressarsi dei controlli ...

Raffaele Cantone : "Anche lo Stato è responsabile per il crollo del ponte a Genova" : "Lo Stato, non dimentichiamolo, resta proprietario delle infrastrutture anche se le dà in gestione. È inammissibile che abdichi alle sue responsabilità, delegando ai privati". È il presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, a tirare in ballo le responsabilità dello Stato in relazione al crollo del ponte Morandi a Genova. In un'intervista a La Stampa, Cantone aggiunge: "La fuga dalle responsabilità è ...

A Genova è morta anche la (seconda) Repubblica : Con il crollo omicida del ponte Morandi si schianta al suolo anche la Seconda Repubblica, già ferita a morte nelle urne il 4 marzo.Una Repubblica impastata essenzialmente con tre ingredienti ben identificabili, intrecciati tra loro e tutti ormai in evidente declino (o quantomeno in devastante crisi d'identità). Essi sono Berlusconi (inteso sia dal lato di chi lo ha sostenuto che dal lato di chi lo ha avversato, quindi ...

Crollo Genova - Zaia : da accertare anche responsabilità vigilanza : Venezia, 21 ago., askanews, - Per quanto riguarda il Crollo del ponte Morandi, 'va accertata non solo la responsabilità oggettiva del gestore, ma anche quella della vigilanza'. Lo ha detto Luca Zaia, ...