Gamescom 2018 | Ubisoft ha lavorato ad Assassin' s Creed Odyssey per renderlo un

Gamescom 2018 : Control - anteprima : Di Remedy si può dire tutto e il contrario di tutto. Quello che però è impossibile fare è rimanere indifferenti ai loro prodotti. Poi alcuni sono più riusciti di altri e non sempre le vendite sono state all'altezza delle aspettative, ma i creatori di Max Payne coi loro giochi sono sempre in grado di lasciare qualcosa.Sarà per i protagonisti contorti e carismatici, o per il loro stile visionario, ma un loro gioco, perlomeno uno di quelli ...

Gamescom 2018 : Twin Mirror in azione in 10 minuti di video gameplay : Nel corso della Gamescom 2018, tra i giochi protagonisti, bisogna segnalare Twin Mirror, ovvero il nuovo progetto targato Dontnod, gli autori dell'apprezzatissimo Life Is Strange.Abbiamo già dato un'occhiata al titolo grazie al reveal trailer della Gamescom e abbiamo scoperto alcune delle caratteristiche principali del gioco.Ora, un video di 10 minuti pubblicato da IGN, ci fornisce uno sguardo più approfondito al gameplay.Read more…

Gamescom 2018 : il gameplay di Desperados 3 si mostra in un video : Pochi giorni fa è arrivato l'annuncio ufficiale di Desperados 3 nel corso della cerimonia di apertura della Gamescom 2018. In questa occasione abbiamo avuto modo di vedere il gioco in un primo spettacolare trailer.Ora è tempo di tornare a dare uno sguardo a Desperados 3, grazie a un filmato di IGN che ci mostra il gameplay. Insieme agli sviluppatori, il video ci propone le basi del gioco di strategia.Per chi non lo sapesse, Desperados 3 è stato ...

Gamescom 2018 : The Division 2 - anteprima : Nonostante sia la capitale degli Stati Uniti Washington D.C. non è una delle città più celebrate della nazione. Los Angeles è la città di Hollywood e del sole, San Francisco quella dei diritti civili, Las Vegas è la città dei vizi, Philadelphia quella dell'amore fraterno oltre che di Rocky, mentre Detroit è la capitale delle automobili. E New York è New York.Washington è sì il luogo dove i vari Trump, Obama e Kennedy hanno vissuto all'interno ...

Gamescom 2018 : Activision pubblica quasi 20 minuti di gameplay di Spyro Reignited Trilogy : Activision e Toys for Bob hanno recentemente pubblicato del nuovo gameplay per Spyro Reignited Trilogy ed è probabilmente il nostro sguardo più esteso alla collection.Come segnala Dualshockers, il filmato che è stato rilasciato è quello della build della Gamescom e presenta alcuni aspetti positivi di tutti e tre i giochi inclusi nella collezione. C'è molto da vedere con i quasi 20 minuti di gameplay a disposizione:Si spera che questa visione ...

Gamescom 2018 : il gameplay di Diablo III : Eternal Collection per Switch si mostra in un nuovo video : La scorsa settimana abbiamo ricevuto l'eccitante notizia che Diablo III: Eternal Collection arriverà su Nintendo Switch, diventando così il primo gioco Blizzard ad approdare sull'ibrida. Ora, Nintendo of Europe e Blizzard, hanno svelato un sacco di nuovo gameplay in un video registrato durante la Gamescom 2018.Il video, che come segnala Dualshockers dura all'incirca 20 minuti, ci fornisce uno sguardo più esteso a Diablo III: Eternal Collection ...

Gamescom 2018 : un video di gameplay per The Dark Pictures : Man of Medan : Come segnala Gematsu, The Dark Pictures: Man of Medan è giocabile alla Gamescom 2018 ed è stato pubblicato online un video di gameplay.Annunciato all'inizio di questa settimana, Man of Medan è il primo episodio di una serie di giochi horror cinematografici standalone chiamati The Dark Pictures sviluppati da Supermassive Games. Come riportato in precedenza nel comunicato ufficiale, "in Man of Medan, cinque giovani americani si trovano in ...

Gamescom 2018 : primo trailer gameplay per Remnant From the Ashes : Durante la Gamescom 2018 Perfect World Entertainment ha mostrato il primo gameplay trailer relativo al suo Remnant: From the Ashes.Come riporta WCCFTECH parliamo di un TPS survival co-op creato dagli sviluppatori di Darksiders III. Il titolo vede il genere umano sulla soglia dell'estinzione a causa di abomini provenienti da un altro mondo, i pochi superstiti attraversano continuamente dei portali per esplorare altri mondi, dove sperano di ...

Gamescom 2018 : ecco il nuovo titolo del director di Deadly Premonition : Il director di Deadly Premonition, Hidetaka "Swery" Suehiro ha finalmente mostrato il suo prossimo gioco. Come riporta Rock Paper Shotgun, The Missing: J.J. Macfield And The Island Of Memories si presenta molto simile a Limbo, un platform mortale fatto di trial and error. Lo studio White Owls ha annunciato il titolo lo scorso febbraio ma è rapidamente stato messo in secondo piano. Ora durante la Gamescom è stato mostrato un nuovo trailer che ...

Gamescom 2018 : Daemon X Machina riceve un nuovo teaser di gameplay : Annunciato per la prima volta all'E3 2018, Daemon X Machina ha conquistato da subito gli amanti del genere mecha che non hanno dovuto attendere molto per rivedere in azione il titolo, dato che Nintendo ha da poco pubblicato un nuovo teaser del gioco che include sequenze del tutto inedite.Il teaser, riportato da Nintendo Life, non solo mostra una buona dose di gameplay del titolo di Kenichiro Tsukuda, ma permette di dare uno sguardo ai ...

Gamescom 2018 : la versione PC di Resident Evil 2 si mostra per la prima volta in un video gameplay : Mentre nella giornata di oggi abbiamo visto in azione l'atteso Resident Evil 2 nei video dedicati a Leon e Claire, ecco che il "remake" dello storico gioco torna protagonista alla Gamescom 2018.Come riporta Gematsu, Nvidia GeForce ha condiviso il primo video gameplay di Resident Evil 2 tratto dalla versione PC. In questa occasione possiamo vedere il gioco risplendere su PC grazie alla potenza della tecnologia Ray Tracing, Nvidia RTX:Che ne ...

Gamescom 2018 : il nuovo trailer di Spider-Man si focalizza sul combattimento : Dalla Gamescom 2018 continuano ad arrivare interessanti novità su attesi giochi e, a quanto pare, anche Spider-Man di Insomniac Games si è ritagliato un ruolo importante all'interno della manifestazione di Colonia.Come segnala Gematsu, l'attesa esclusiva PS4 è tornata a mostrarsi in un nuovo trailer che si focalizza sul combattimento. Il video, visibile qui di seguito, ci mostra anche diversi costumi e nuovi gadget.In altre notizie su ...

Gamescom 2018 : un trailer e nuove immagini per Starlink : Battle for Atlas : In occasione della Gamescom 2018, Ubisoft ha rilasciato un nuovo trailer e nuovi screenshot per il gioco sci-fi adventure Starlink: Battle for Atlas, già protagonista della nostra anteprima.Ecco una panoramica del gioco, tramite Ubisoft riportata da Gematsu:"In Starlink: Battle for Atlas, fai parte di un gruppo di eroici piloti interstellari, impegnati a salvare il sistema di stelle Atlas dalla malvagia forza robotica Forgotten Legion. Starlink: ...

Ford Raptor - il nuovo pickup svelato alla Gamescom 2018 : La Gamescom di Colonia, giunta ormai alla sua decima edizione, è la più importante fiera videoludica in Europa, ed è anche il palcoscenico di sempre più attività collaterali che non necessariamente riguardano il lancio di una nuova console o di un nuovo gioco. Tra i tanti espositori che animano gli spazi del centro koelnmesse, dal 21 al 25 agosto, c’è anche Ford che ci ha invitati per la presentazione del suo nuovo Ranger Raptor e per ...