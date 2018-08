Gallinari - il no alla Nazionale che sa di addio : "Meglio la Nba" : L'azzurro rinuncia alla convocazione. Se l'Italia andrà ai Mondiali, lui non ci sarà

Basket - Danilo Gallinari spiega l’assenza in Nazionale : “Meglio prepararsi alla NBA - spero di unirmi per i Mondiali” : Danilo Gallinari non parteciperà alle prossime partite di qualificazione ai Mondiali 2019 di Basket. Nelle ultime ore si era parlato di un possibile rientro in azzurro del 30enne ma il suo nome non figura nella lista presentata in mattinata dal CT Meo Sacchetti in vista del raduno che precede i match contro Polonia e Ungheria. Il giocatore era stato protagonista di un caldo botta e risposta con il coach della Nazionale qualche mese fa ma, stando ...

Milano - Gallinari dona alla città tre nuovi campi da basket - : Nell'ambito dell'iniziativa "We playground Together", la stella dei Los Angeles Clippers finanzierà i lavori per mettere a nuovo la struttura di Largo Marinai d'Italia e altri due terreni di gioco in ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus – Il commento di Danilo Gallinari : “è come l’arrivo di LeBron ai Lakers” : Danilo Gallinari, la convocazione in Nazionale e il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus: il commento del cestista azzurro dei Clippers E’ stato ufficialmente presentato Cristiano Ronaldo come giocatore della Juventus. alla Continassa, CR7 ha salutato i tifosi bianconeri, raccontato le sensazioni con le quali inizia questa nuova avventura in Italia ed effettuato le visite mediche. Ivan Benedetto/LaPresse Il colpo del ...

Gallinari scrive a Petrucci rispondendo a Sacchetti : 'Io attaccato alla maglia azzurra' : Danilo Gallinari ci tiene alla Nazionale italiana e replica duro al ct azzurro Meo Saccheti che nei giorni scorsi si era chiesto se il campione 'tenesse alla maglia azzurra'. Gallinari che gioca in ...