Galaxy S10 non sarà 5G - ma avrà processore Exynos e Qualcomm a 7nm : I processori a 7nm sono attesi per gli smartphone di nuova generazione e dopo Apple, Huawei e Samsung anche Qualcomm li sta sviluppando e ci tiene a farlo sapere tramite un comunicato stampa. iphone 2018, Huawei Mate 20 e Samsung Galaxy S 10 hanno tutti una cosa in comune, i nuovi chip a 7nm. Qualcomm lavora su SoC a 7nm Tra questi non poteva mancare il Soc a 7nm di Qualcomm, tra i più grandi produttori al mondo e che andrà ad alimentare il ...

Samsung Galaxy S10 uscirà in cinque colori. Ultime notizie: sfumature classiche ma anche un ritorno al passato. Previsto il bianco, il nero, ma anche l'argento e...

Samsung Galaxy S10 uscirà in cinque colori : L’ultima indiscrezione su Samsung Galaxy S10 è sui colori della scocca. Il futuro top di gamma che i sudcoreani dovrebbero presentare al prossimo Mobile World Congress di Barcellona 2019 renderà omaggio al passato con alcune sfumature che erano state proposte e poi abbandonate. A sorpresa solamente la colorazione nera è quella che si condivide con Samsung Galaxy Note 9, l’altro top di gamma recentemente presentato inizio del mese a ...

Samsung Galaxy S10, il prossimo smartphone di punta del produttore sud-coreano, potrebbe essere proposto in 5 colori, per la gioia dei fan.

Secondo le indiscrezioni infatti, i nuovi smartphone di casa Samsung, non dovrebbero avere il notch. A quanto pare inoltre, ci dovrebbe essere anche un Infinity Display.

Notch non previsto sul Samsung Galaxy S10 : tutte le previsioni di Ice universe : Il Samsung Galaxy S10 si confermerà senza Notch, per la gioia di coloro che proprio non sopportano quella tacca scura che tende ad occupare la parte alta dei display dei vari top di gamma presenti attualmente sul mercato. Ne è convinto il leaker Ice universe, che si è espresso in merito all'eventuale presenza del Notch sul prossimo top di gamma del brand asiatico, affermando sarà contraddistinto da un ulteriore snellimento delle cornici ...

Ice Univerce sostiene che il Samsung Galaxy S10 continuerà a proporre un Infinity Display senza il sempre più comune notch. Ecco tutti i dettagli

Su Samsung Galaxy S10 una doppia fotocamera selfie : i sensori a quota 5 : Il Samsung Galaxy S10 dovrebbe disporre di ben 5 fotocamere, proprio come vi avevamo annunciato giorni fa. Una configurazione simile verrà elaborata da LG Electronics per il suo V40, andando a superare l'attuale migliore assetto in circolazione, quello di Huawei P20 Pro, munito di quattro fotocamere, tre posteriori ed uno frontale. Stando a quanto riportato sul 'TAS', solo alcune varianti del futuro Samsung Galaxy S10 disporranno di un modulo ...

Continuano a emergere dettagli sulla presunta tripla fotocamera che potrebbe prendere posto su Samsung Galaxy S10 e non solo. E nel mentre il CEO di Samsung dichiara apertamente che non ha nessuna intenzione di perdere la lotta al primato per il lancio del primo smarpthone pieghevole.

Irrinunciabile la tripla fotocamera su Samsung Galaxy S10 : fino a 5 sensori anche sulla serie A? : Il Samsung Galaxy S10 si evolverà lato fotocamera fino ad avere 3 sensori principali sul retro. Non è la prima volta che l'indiscrezione serpeggia tra informatori più o meno affidabili. La nuova conferma della novità giunge oggi dall'autorevole sito coreano ETNews e questa volta la vera novità consiste nel dire che anche la serie mid-range Galaxy A dovrebbe avere lo stesso tris di unità, anche se con risoluzione e tecnologia ...

Secondo le ultime voci di corridoio Huawei Mate 20 Pro potrebbe montare lo stesso lettore di impronte ultrasonico sotto il display che vedremo sul Galaxy S10 di […]

Stando alle ultime indiscrezioni, i miglioramenti della fotocamera del Samsung Galaxy Note 9 saranno esclusivamente basati sull'aspetto software

Molto comodo il sensore in-display di Samsung Galaxy S10 : alcune info dal brevetto : Sarà il Samsung Galaxy S10 il primo dispositivo del brand asiatico ad integrare un sensore di impronte digitali sotto il display: dopo tanti andirivieni (gli utenti proprio non ne potevano più di vedersi installare la component sul dorso del dispositivo, posizione ritenuta da sempre Molto scomoda, anche nel più recente adattamento che consentiva di riconoscerla al primo tocco rispetto alla fotocamera), il momento tanto atteso potrebbe essere ...

Un brevetto Samsung espone concretamente come dovrebbe essere il sensore di impronte digitali integrato nel display dei prossimi Samsung Galaxy S10. Andiamo a scoprire come potrebbe funzionare grazie anche a un'immagine esplicativa.