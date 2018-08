Fumatori sempre più giovani Dal 1990 aumentati del 50% i minori che fumano in Europa

laragnatelanews

(Di giovedì 23 agosto 2018) I pericoli dati dal fumo delle sigarette sono ormai stati ampiamente evidenziati attraverso centinaia di ricerche scientifiche, che hanno confermato come le sigarette siano a tutti gli effetti un vizio dannoso per la salute che contribuisce all’insorgere di numerose patologie. L’argomento è ancora più caldo se si riferisce all’uso di sigarette in giovane età. Tanti sono gli adolescenti che si avvicinano per la prima volta alle sigarette e non riescono a smettere. Per comprendere ancora una volta l’enorme diffusione di questo fenomeno, risultano inquietanti i dati ottenuti attraverso una ricerca internazionale pubblicata sulla rivista Plos One, che conferma come dalad oggi, la percentuale dissimi, nella fascia d’età tra 11 e 15 anni, è cresciuta del 50% in, con gravi rischi per la salute che riguardano anche le future ...