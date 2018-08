From Software lapidaria | la serie di Dark Souls è finita ma c' è possibilità

From Software : Con Dark Souls abbiamo finito : Yasuhiro Kitao, il genio che si cela dietro Sekiro Shadows Die Twice, la serie Dark Souls e molti altri capolavori From Software, durante la Gamescom ha annunciato di aver finito con la serie Dark Souls, raccontando tutto quello che c’era da dire. Dark Souls è completo Di seguito uno stralcio tratto dalla sua intervista: abbiamo in programma di sviluppare numerosi titoli basati su varie esperienze. Voglio dire, non faremo ...

Sekiro : Shadows Die Twice : From Software non comprometterà la sua visione per attrarre un particolare tipo di giocatore : Sekiro: Shadows Die Twice, il prossimo atteso gioco targato From Software, è stato rivelato all'E3 2018 e, a parte la solita eccitazione per un gioco proveniente da uno sviluppatore tanto amato, si è creato un certo livello di apprensione per la loro partnership con Activision.Da allora, alcune persone hanno espresso dubbi sul fatto che Activision potrebbe tentare di rendere più accessibile il gioco di From Software, il che sarebbe enormemente ...

Secondo Hidetaka Miyazaki From Software ha bisogno di "lavorare su giochi diversi" oltre a Dark Souls : From Software si è creata una reputazione con la sua famosa serie Dark Souls e l'esclusiva Bloodborne per PlayStation 4. Tuttavia, molti sono ancora sorpresi quando apprendono che la compagnia ha sviluppato anche giochi diversi da Dark Souls.Parlando con il Guardian, Hidetaka Miyazaki, presidente di From Software, ha notato che le persone rimangono ancora sorprese quando apprendono che From Software ha sviluppato giochi d'avventura come Echo ...

From Software : Sekiro sarà più difficile di Darks Souls e Blodborne : Sembra proprio che Sekiro: Shadows Die Twice ci darà del filo da torcere, come riporta Gamespot infatti Miyazaki stesso ha garantito che il gioco sarà anche più difficile dei suoi precedenti pupilli, stiamo parlando di Dark Souls e Bloodborne naturalmente.La difficoltà ed il livello di sfida che proporrà Seikiro sarà dunque maggiore, inoltre From non vuole consentire al giocatore di selezionare il livello di difficoltà. Ad ogni modo naturalmente ...

Déraciné : Hidetaka Miyazaki spiega l'espansione di From Software verso la VR e i punti in comune con Bloodborne e Dark Souls : Uno dei più sorprendenti annunci nel corso dell'E3 di PlayStation della scorsa settimana è stato Déraciné, un nuovo gioco di avventura per PlayStation VR di FromSoftware, studio conosciuto per il suo lavoro alla serie Dark Souls. In un'intervista con il presidente Hidetaka Miyazaki, pubblicata su PlayStation Blog, si svela qualche dettaglio in più sul gioco.Durante l'intervista, Miyazaki-san ha spiegato come lo studio voleva espandersi nella VR, ...

From Software potrebbe tornare a sviluppare un titolo della serie Dark Souls : From Software è riuscita a raggiungere la fama mondiale con il successo dei suoi giochi Dark Souls, facendone uscire molti in un breve periodo di tempo - tra il 2011 e il 2016, abbiamo assistito al lancio di Dark Souls, Dark Souls 2, Scholar of the First Sin, Dark Souls 3 e Bloodborne, tutti con uno stile simile. La pubblicazione di tutti questi apprezzatissimi giochi deve aver avuto un qualche impatto sulla compagnia, visto che fino al lancio ...