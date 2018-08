Fratelli Musulmani al potere | una trama già scritta

Quegli intellò europei utili idioti dei Fratelli Musulmani : ... come dimostra la 'cattiva maestra' del caso Regeni, e un'esperienza lavorativa guarda caso a Doha, l'attuale centrale politica ed economica degli 'Ikhwan', presso il Brookings Center, la sede ...

Fratelli Musulmani - 75 CONDANNE A MORTE/ Egitto - processo record contro i sostenitori di Morsi : Il più alto numero di condannati a MORTE , 75, in un solo processo : sono appartenenti ai FRATELLI MUSULMANI processati insieme ad altri quasi mille detenuti(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 12:56:00 GMT)

Egitto - la mannaia di al-Sisi decapita i Fratelli musulmani : Il boia di Stato avrà molto da lavorare nei prossimi mesi in Egitto. La "mannaia" di Abdel Fattah al-Sisi si è abbattuta sui vertici dei Fratelli musulmani. Settantacinque persone sono state condannate a morte in Egitto per le violenze compiute durante lo sgombero del sit-in a favore dell'ex presidente Mohamed Morsi a Il Cairo nell'agosto 2013. La sentenza, che riguarda anche alti esponenti dei Fratelli musulmani, il movimento poi ...