Francoforte | in rally Puma

Francoforte : rally per Gerresheimer : Brilla la società di packaging , che passa di mano con un aumento del 10,97%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Gerresheimer più pronunciata ...

Francoforte : Krones in rally : Vigoroso rialzo per il primo produttore di impianti per l'imbottigliamento e il confezionamento di bevande e alimenti , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,10%.